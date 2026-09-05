Un informe periodístico reveló la posibilidad de que Lionel Messi, la leyenda de Argentina, y Cristiano Ronaldo, la estrella de Portugal, se reúnan en un mismo equipo.

Según la cadena "tnt sports", esto podría ocurrir durante el partido de despedida de Carlos Tévez, previsto para el próximo mes de diciembre, después de que este mantuviera varias reuniones con la directiva de Boca Juniors sobre los detalles del encuentro, ya que el "Apache" tiene la intención de invitar a las dos estrellas a participar juntas en el partido.

La trayectoria de Carlos Tévez es sumamente extensa, pues las estimaciones apuntan a que invitará a cerca de 60 jugadores con los que compartió vestuario en clubes como West Ham, Manchester City, Manchester United, Juventus, Boca Juniors y, por supuesto, la selección argentina.

En caso de que Ronaldo y Messi asistan, el evento sería excepcional y sin precedentes, con la participación de dos jugadores que dominaron toda una generación del fútbol.

El "Apache" se retiró del fútbol profesional en junio de 2022, tras un breve periodo en el fútbol chino y su posterior regreso al conjunto de Boca, donde a lo largo de su carrera logró conquistar 11 títulos, marcar 94 goles y disputar 279 partidos.

Desde su retiro, Tévez continuó vinculado al mundo del fútbol, pero desde la puerta de los banquillos, ya que tuvo experiencias con clubes como Rosario Central, Independiente y Talleres de Córdoba.

La fecha inicial para abrir las puertas del estadio de La Bombonera a este gran evento apunta al fin de semana de los días 12 y 13 de diciembre, o, en caso de que no sea posible, los días 18 y 19 de diciembre, para evitar el choque con el final de la liga profesional argentina, sobre todo porque Boca Juniors podría disputar partidos en esas fechas, lo que impediría reservar un espacio para celebrar el partido de despedida de Tévez.



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