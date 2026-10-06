Se produjeron numerosos altercados en los últimos minutos de la final de la Copa del Golfo Arábigo «Golfo 27», entre las selecciones de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos.

La selección saudí venció a su homóloga emiratí por un resultado de 2-0, en el partido que las enfrentó hoy martes, en el estadio Al-Inma de Yeda, en la final del torneo del Golfo.

En los últimos minutos del encuentro, los jugadores de las selecciones de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos protagonizaron numerosos altercados, mientras Arabia Saudí mantenía una ventaja de dos goles a cero y estaba cerca de conquistar el título del torneo.

Sin embargo, el mayor enfrentamiento llegó justo antes del final, cuando Mutaib Al-Harbi y Hammam Al-Hammami, jugadores de la selección saudí, se dirigieron a la afición de la selección de los Emiratos Árabes Unidos para celebrar la ventaja delante de ella.

Esta acción provocó la intervención de algunos jugadores de la selección de los Emiratos Árabes Unidos, que se dirigieron a la pareja de Arabia Saudí y chocaron con ellos para impedir que celebraran delante de la afición de los Emiratos Árabes Unidos.

Algunos miembros del cuerpo técnico de la selección de los Emiratos Árabes Unidos intervinieron en aquel conflicto, lo que llevó al árbitro marroquí Jalal Yid a decidir la expulsión de uno de ellos.

Cabe recordar que este es el primer título de la selección saudí en 23 años, desde que se coronó en la Copa del Golfo Arábigo de 2003, mientras que la selección de los Emiratos Árabes Unidos no logró recuperar el título que no gana desde 2013.