Escapó por muy poco de una paraplejia: el hijo de Jürgen Klinsmann habla sobre un accidente horroroso

«Tuve suerte. Podría haber sido mucho, mucho peor», dijo a la New York Times el hijo del campeón del mundo alemán de 1990 Jürgen Klinsmann: «No volver a jugar al fútbol nunca más, no volver a poder caminar nunca más».

El 18 de abril, en el partido de la Serie B de su AC Cesena en campo del US Palermo (0:2), chocó con un rival. Klinsmann, de 29 años, sufrió una fractura de la primera vértebra cervical, pero aun así permaneció en el campo durante los últimos minutos del partido. Sus defensas centrales no hicieron más que pasarse el balón de un lado a otro para que él ya no tuviera que intervenir.

Al principio, contó Klinsmann, pensó que se trataba de una conmoción cerebral o de un latigazo cervical. «Pero entonces la musculatura de mi cuello se volvió loca para protegerme de algo». Si hubiera hecho otra parada más, dijo Klinsmann, «no sé si me habría librado». También se sometió, por consejo de su padre, a una operación complicada y «muy arriesgada» en Heidelberg, que salió bien.

Tras pocos días, Jonathan Klinsmann ya podía volver a caminar. Sin embargo, «no hay calendario» para saber cuándo podrá volver a ponerse bajo palos, dijo. La vértebra primero debe consolidarse por completo y después le retirarán los tornillos. Un regreso en la temporada 2027/28 sería realista. Sin la lesión, Klinsmann habría formado parte del equipo de Estados Unidos en el Mundial que se disputa en casa.