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Abdelmawgood Samir
Traducido por

Escándalo sonado en Francia: dos futbolistas acusados de "violación en grupo"

Francia
Nancy
Ligue 1
Francia

¿En qué club?

El fútbol francés vivió un escándalo de enorme repercusión tras la detención de dos jugadores del Nancy, equipo que compite en la segunda división francesa, y su ingreso en prisión preventiva, en el marco de unas acusaciones relacionadas con su presunta implicación en un caso de violación en grupo, mientras continúan las investigaciones judiciales para esclarecer las circunstancias del suceso.

Según informó el diario francés L'Est Républicain, las fuerzas de seguridad detuvieron a los acusados el pasado miércoles, tras unas pesquisas que incluyeron la toma de declaración a varias de las partes del caso, antes de que comparecieran ante el juez de instrucción el viernes, cuando se les notificó oficialmente la apertura de una investigación judicial por un delito de violación en grupo.

François Capin-Dulhoste, fiscal de la República, confirmó que el juez de libertades decidió el ingreso de los jugadores en prisión preventiva, atendiendo a las peticiones de la fiscalía, mientras que las autoridades judiciales se negaron a revelar más detalles sobre el suceso, para preservar el secreto de la investigación y garantizar el curso normal del procedimiento.

Las autoridades no han desvelado hasta el momento la identidad de los jugadores, dado que las investigaciones siguen en marcha, mientras el caso coincide con el parón internacional, lo que ha mantenido sus detalles relativamente alejados del foco mediático.

Por su parte, el Nancy rompió su silencio sobre el caso y confirmó en un comunicado oficial que había sido informado de la detención de dos jugadores de su filial a disposición de las actuaciones legales relativas a un presunto caso de violación.

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El club señaló: "El Nancy es plenamente consciente de la gravedad de estos hechos y cooperará con las autoridades judiciales cuando sea necesario", precisando que esperará la decisión del tribunal antes de adoptar cualquier medida contra los jugadores implicados, y subrayando que no hará más declaraciones por el momento.

El Nancy ocupa la sexta posición en la tabla de la segunda división francesa bajo la dirección de su entrenador Oswald Tanchot, mientras el caso llega en un momento en el que el club busca competir y regresar a la primera plana.

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