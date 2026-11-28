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El Schalke recibió un duro golpe que amenaza con hacer estallar la situación en el club tras sufrir una derrota catastrófica por 1-8 ante el Paderborn. El partido dejó al descubierto un evidente desplome defensivo y reavivó las dudas sobre la capacidad del equipo para salir de su crisis, a pocos días del esperado duelo ante su eterno rival, el Borussia Dortmund, previsto para el próximo 6 de diciembre.

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El Paderborn aprovechó el hundimiento de su rival e impuso su dominio en el encuentro para infligirle una dura derrota que aumentó la presión sobre el cuerpo técnico encabezado por Miron Muslic, que antes del partido había manifestado su deseo de ganar. Sin embargo, el rendimiento de su equipo estuvo muy lejos de esas declaraciones, ante su evidente incapacidad para seguir el ritmo del conjunto local.

El sufrimiento del Schalke comenzó en el minuto 21, cuando Jano ter Horst aprovechó un centro de Obermair en un tiro libre: Schiller ganó el balón de cabeza y lo dejó para Ter Horst, que lo mandó al fondo de la red para adelantar al Paderborn.

Stefano Marino amplió la ventaja en el minuto 39 tras un pase de Steffen Tigges, y el mismo jugador volvió a marcar para firmar el tercero en el cuarto minuto del tiempo añadido de la primera parte.

El Schalke pudo recortar distancias antes del descanso, pero Dzeko, titular por primera vez en cinco partidos, desperdició una ocasión clarísima, y dos minutos después Adamo falló otra. Así se prolongó el calvario de un equipo que se marchó al vestuario con tres goles en contra y con claros indicios de su falta de eficacia ofensiva, ya que solo había marcado seis goles en las primeras 11 jornadas.

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El inicio de la segunda mitad no dio ninguna señal de mejora: Tigges anotó el cuarto en el minuto 55 y, apenas dos minutos después, Marino completó su triplete con el quinto.

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Adil Aouchiche logró el único gol del Schalke en el minuto 59, el sexto del equipo en la liga esta temporada, pero no cambió el rumbo del partido ni frenó la superioridad del Paderborn.

Los goles siguieron cayendo en la portería del Schalke: Deniz Zeitler hizo el sexto del Paderborn en el minuto 73, Gabriel Vidović marcó el séptimo de penalti en el 85 y Felix Götze cerró la goleada en el sexto minuto del tiempo añadido. El marcador final de 8-1 supone una de las derrotas más duras que ha sufrido el equipo en los últimos tiempos.

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El resultado oscurece aún más el panorama en el Schalke, sobre todo tras su derrota por 1-2 ante el Hoffenheim y su empate sin goles con el Stuttgart, unos resultados que no han ayudado al equipo a superar su crisis, sino que han complicado todavía más su situación antes de medirse al Dortmund en el derbi del Ruhr el 6 de diciembre. Esta derrota pone al cuerpo técnico y a los jugadores ante una prueba durísima, ya que deben recuperar el equilibrio cuanto antes para no afrontar el esperado duelo con la confianza por los suelos y la presión de la afición en aumento.