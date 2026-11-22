Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

El partido de la Landesliga de Berlín entre Delay Sports y Hilalspor fue suspendido.

Al parecer, el motivo fue el lanzamiento de una botella hacia el juez de línea después de que se señalara un penalti a favor de Delay Sports en el minuto 60. En ese momento, el club del streamer de Twitch Elias Nerlich ganaba por 2-1.

«Después de que se señalara el penalti, lanzaron una botella hacia el juez de línea. A raíz de ello, se suspendió el partido», comunicó Delay Sports en la cuenta de Instagram del club. El comunicado no aclaró quién fue responsable del incidente ni si la botella alcanzó al asistente arbitral.

Además, todavía no está claro qué resultado se le asignará al encuentro. «Ahora debe decidir el tribunal deportivo cómo se computará el partido», explicó Delay Sports. Tras un incidente similar en el pasado, el club berlinés tuvo que volver a disputar un encuentro.

Anuncios Anuncios

En septiembre de 2024, el partido de la Kreisliga contra el BSV Al-Dersimspor II del exinternacional Max Kruse acabó en incidentes. Delay Sports había marcado el 3-2 en el tiempo añadido. Después se produjeron altercados sobre el terreno de juego y los espectadores invadieron el campo. La policía tuvo que intervenir y el árbitro suspendió el encuentro.

Elias Nerlich se pronuncia: «Lo que vuelve a pasar aquí es digno de un Óscar»

«Bueno, lo que vuelve a pasar aquí es digno de un Óscar. No sé qué decir al respecto», afirmó el cofundador Nerlich en un comunicado publicado en su cuenta personal de Instagram.

En lo deportivo, Delay Sports está firmando una campaña sobresaliente en la Landesliga de Berlín. El club suma los 27 puntos posibles tras disputar nueve partidos. Su perseguidor, el BSV Eintracht Mahlsdorf II, también tiene 27 puntos, aunque ya ha jugado dos encuentros más.