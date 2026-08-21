Frenkie de Jong no solo fue recibido con aplausos, sino también con numerosos silbidos por parte de su propia afición durante su aparición en el Camp Nou. Así lo informa el diario español Mundo Deportivo.

El malestar de los aficionados estaría relacionado sobre todo con la lesión del neerlandés y con su manera de afrontar el tratamiento posterior. De Jong sufrió una lesión de ligamentos con la selección neerlandesa durante el Mundial de Norteamérica, cuyo verdadero alcance no se conoció hasta más tarde.

De Jong rechaza las acusaciones y carga contra los periodistas

Sin embargo, el verdadero enfado lo provocaron las informaciones que aseguraban que el jugador de 29 años supuestamente se negaba de forma tajante a operarse de su lesión y que, en su lugar, prefería un tratamiento conservador. El propio De Jong rechazó con firmeza esa versión y criticó especialmente la cobertura del periodista español Gerard Romero.

"Constato que se están diciendo muchas cosas que no son verdad". Está haciendo todo lo posible "para volver lo antes posible y en buena forma", dejó claro.

Debido a su lesión, se espera que De Jong siga de baja varios meses más en el FC Barcelona. Al menos, los catalanes han fichado un recambio de renombre para el centro del campo: Rodri, reciente campeón del mundo y probablemente el mejor centrocampista del mundo en la actualidad, se incorporó recientemente al equipo del entrenador Hansi Flick.

Barcelona hizo oficial hace poco el fichaje del español y pagará 76,5 millones de euros al Manchester City. Rodri firmó un contrato hasta 2030.