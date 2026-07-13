Escándalo en la concentración de Senegal: «Acoso sexual», motivo de la expulsión inesperada

Abdoulaye Seydou Sow, secretario general de la Federación Senegalesa de Fútbol, ha revelado que el cocinero de la delegación fue expulsado durante el Mundial 2026 por acoso sexual.

En declaraciones a la web marroquí «Al-Batola», Sou criticó la cobertura mediática y afirmó: «Esperaba felicitaciones, no críticas. Se debieron valorar los esfuerzos del presidente Abdallá Faye y los míos por proteger el honor de Senegal».

La Federación optó por no divulgar todos los detalles, pues, según Sarr, «hubo actos concretos que se asemejan al acoso sexual», y se preguntó: «¿Teníamos que esperar a que llegara la policía estadounidense y esposara a uno de los miembros de nuestra delegación?».

Sou subrayó las diferencias culturales entre África y Occidente: «En Senegal podemos bromear con una mujer y darle una palmada en el hombro creyendo que es un gesto de cercanía, pero en Estados Unidos la percepción es muy distinta».

La expulsión inmediata se decidió tras consultar con el presidente de la Federación, entonces en México por asuntos de la FIFA, y con las autoridades gubernamentales de Senegal.

Sou añadió que la medida era necesaria para mantener la calma en la concentración y proteger la imagen internacional de Senegal, y destacó que la rápida intervención evitó un escándalo que hubiera dañado la reputación de la selección.

Es la primera vez que un responsable de la Federación Senegalesa confirma las razones del incidente, pues en su momento se limitó a informar del regreso de un miembro del equipo administrativo por motivos organizativos.