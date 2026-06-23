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cucurella(C)Getty Images

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Escándalo en España: la esposa de Cucurella, amenazada y acosada tras su fichaje por el Real Madrid

Real Madrid
Fichajes

El traspaso de Marc Cucurella del Chelsea al Real Madrid ha sido polémico y sorprendente, y su esposa, Claudia Rodríguez, ha sufrido acoso y amenazas de muerte. El lateral cerró su fichaje en España antes del Mundial, pero la noticia trajo preocupación: su esposa, aficionada del Real Madrid desde niña, recibió amenazas de muerte y fue acosada, según el diario Sport.


Como Cucurella se formó en la cantera del Barça, muchos culés ven el fichaje como una traición. Ella, diseñadora de moda, modelo e influencer con casi 200 000 seguidores en Instagram, comparte su vida con el futbolista desde 2018 y tienen tres hijos.

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