Un reportaje periodístico ha revelado hoy martes una nueva crisis en España, coincidiendo con la participación de «La Roja» en el Mundial.

Según el diario AS, el Museo de las Leyendas ha confirmado hoy que la camiseta que Iker Casillas usó en la final del Mundial de 2010 en Sudáfrica ha desaparecido.

Durante una revisión rutinaria se detectó la ausencia de la camiseta que Iker Casillas usó en la final del Mundial de Sudáfrica 2010, una de las piezas más destacadas de la colección.

Por su valor histórico y deportivo, el museo investiga las circunstancias del robo.

Por ahora no hay más detalles; cualquier novedad se comunicará por los canales oficiales del museo.

El museo colabora con las autoridades para esclarecer los hechos, mientras la selección española busca su segundo Mundial.