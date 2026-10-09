Rabbi Matondo llevaba unas seis semanas sin equipo desde su salida del club de la primera división noruega SK Brann Bergen, pero ahora ya ha encontrado nuevo destino. El extremo galés de 26 años firmó hasta el próximo verano con el Hibernian de Edimburgo, según anunció el club este jueves. Los Hibs ocupan actualmente la décima posición de doce en la liga escocesa.

"Estoy muy contento de dar la bienvenida a Rabbi al Hibernian FC", dijo el entrenador Marink Reedijk. "Rabbi aporta velocidad, determinación y peligro de gol por las bandas, y además enriquece nuestro vestuario con su personalidad positiva".

Velocidad, determinación, peligro de gol: todo eso esperaba en su día también el Schalke 04 de Matondo. En enero de 2019, los Königsblauen pagaron nueve millones de euros al Manchester City por el entonces joven de 18 años, mientras que el club inglés se aseguró una cláusula de recompra de 50 millones.

Rabbi Matondo protagonizó un escándalo en un avión

Por entonces, Matondo estaba considerado como uno de los mayores talentos del gran club inglés, pero no tuvo ninguna oportunidad de jugar con Pep Guardiola como entrenador. "En realidad creemos en nuestros jugadores jóvenes", dijo Guardiola en su despedida. "Si tienen la paciencia necesaria, pueden quedarse. Pero si son impacientes, entonces tendrán que irse". En el Schalke, Matondo debutó pocos días después de su llegada, pero no dejó el impacto esperado y, pese a algunas apariciones más en el resto de la temporada, se quedó sin ninguna participación de gol.

Matondo no acaparó titulares hasta después del final de la temporada, y lo hizo por un incidente desagradable. En un vuelo de Faro, en Portugal, a Bristol, Matondo supuestamente se negó, según informaciones coincidentes, a ponerse el cinturón de seguridad durante el despegue. Después habría insultado a una azafata llamándola "puta" . Tras el aterrizaje, fue escoltado por tres policías e interrogado. El propio Matondo negó las acusaciones.

IMAGO

Rabbi Matondo se dejó fotografiar con una camiseta del BVB

En la temporada siguiente, al menos firmó dos goles en 21 partidos con el Schalke. Sin embargo, se recuerda más una foto en la que entrenaba con una camiseta de Jadon Sancho del archirrival Borussia Dortmund. Como era poco sorprendente, la imagen provocó reacciones airadas entre los aficionados del Schalke. "Le dejé más que claro a Rabbi Matondo por teléfono lo que pienso de una acción tan irreflexiva", dijo el entonces director deportivo Jochen Schneider.

Después, Matondo explicó que "no me puse la camiseta por el Dortmund, sino por Jadon Sancho. Jadon es uno de mis mejores amigos y hablamos regularmente". Sancho y Matondo jugaron juntos en su día en la cantera del City, y con su fichaje por el Schalke, Matondo quería seguir los pasos de su amigo, tan exitoso en el BVB.

Rabbi Matondo solo jugó 30 minutos con el Brann Bergen

En la primera vuelta de la temporada 2020/21, Matondo todavía disputó tres partidos más con el Schalke. Después llegaron dos cesiones, al Stoke City en Inglaterra y al Cercle Brujas en Bélgica, antes de marcharse en el verano de 2022, un año antes del final de su contrato, al Rangers de Glasgow por tres millones de euros. También debido a problemas físicos persistentes, no pasó de tener un papel de suplente en el histórico club escocés, y en ese periodo regresó a Alemania para una cesión al Hannover 96.

A comienzos de año, el Rangers le dejó salir gratis. Después llegaron un paso sin éxito por Bergen con solo 30 minutos jugados, el periodo sin equipo y ahora el fichaje por los Hibs.