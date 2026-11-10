La cadena "beIN Sports" presentó una disculpa después de que un periodista fuera grabado haciendo comentarios inapropiados sobre la estrella del tenis Aryna Sabalenka.

El canal emitía la cobertura de las Finales de la WTA para los espectadores en Francia cuando los aficionados advirtieron un comentario en la transmisión en directo que parecía no estar destinado a salir al aire, según informó el diario inglés "The Sun".

Durante un vídeo promocional, la cámara enfocó a Sabalenka, segunda clasificada del ranking mundial de tenis femenino y de 28 años de edad, quien lanzó un beso a la cámara.

Pero al periodista Mathieu Soulier, que al parecer no se dio cuenta de que su micrófono estaba abierto, se le escuchó haciendo un comentario inapropiado sobre la bielorrusa de fondo.

Se puede oír a Soulier decir durante el clip de Sabalenka: "Mira, mira, mira, es terrible".

Uno de los espectadores publicó el clip en las redes sociales, calificando los comentarios de "vergonzosos" y dirigiendo la mención al organismo regulador de la radiodifusión francés.

El usuario también etiquetó a Florent Houzot, director de operaciones de transmisión, programación y edición en beIN Sports France.

El directivo respondió rápidamente con una disculpa en nombre de la cadena.

Houzot escribió: "Lamento y condeno enérgicamente las declaraciones realizadas en directo esta noche durante la transmisión de las Finales de la WTA".

Y añadió: "Estos comentarios no reflejan los valores de beIN SPORTS. Reafirmo nuestro compromiso de tratar con respeto a todos los deportistas y a quienes contribuyen a nuestros programas".

Soulier no ha emitido hasta ahora ningún comentario sobre la polémica.

Esta situación se produce apenas un día después de que la cadena televisiva anunciara un acuerdo plurianual para transmitir el circuito de la ATP en Francia.