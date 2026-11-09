La derrota del Chelsea por 2-0 ante el Tottenham en Stamford Bridge no fue una simple pérdida de tres puntos, sino el comienzo de un escándalo que reveló que las filtraciones más peligrosas del club no provienen de la prensa, ni de los agentes de los jugadores, sino de un juego que adoran millones de personas.

Mientras todo el mundo esperaba el anuncio del Chelsea sobre la lesión de João Pedro, algunos jugadores y empleados ya habían destapado el asunto, sin pronunciar una sola palabra, solo con un simple cambio en sus equipos virtuales a través del juego "Fantasy Premier League".

¿Cómo se destapó la lesión de Pedro?

El Chelsea advirtió a sus empleados de la necesidad de ser cautelosos para no revelar noticias del equipo de forma involuntaria a través del juego "Fantasy Premier League", después de que se demostrara que la lesión de João Pedro había sido destapada mediante las elecciones de equipos en el juego.

Se envió un correo electrónico a los empleados, según la BBC, para recordarles las posibles consecuencias de usar información interna al jugar al "Fantasy Premier League" o cualquier otra plataforma de juegos pública, ya que las elecciones de equipos pueden revelar a los jugadores no disponibles o próximos a volver.

Esto llegó tras unas filtraciones previas a la derrota ante el Tottenham, cuando Pedro estuvo ausente de forma sorpresiva por lo que luego resultó ser una lesión en el músculo cuádriceps.

Numerosos creadores de contenido influyentes en "Fantasy Premier League" afirmaron que vieron indicios de que el delantero Morgan Rogers, junto a varios miembros del personal del Chelsea, habían eliminado a Pedro de sus equipos en el juego antes del inicio del partido en Stamford Bridge, pese a que el club no había emitido ningún comunicado sobre su lesión.

Alonso: ¡No sé nada!

Cuando le preguntó al respecto la "BBC Sport" tras la derrota, Xabi Alonso dijo que no estaba al tanto de la situación.

Respondió: "No me interesa el asunto de los equipos de fantasy, así que no lo sabía".

Desde su incorporación al Chelsea en verano, Alonso (44 años) se ha mostrado en general reservado al abordar cuestiones de lesiones en las ruedas de prensa.

Un largo historial con las filtraciones

El Chelsea ya había tenido problemas antes con las filtraciones; durante la etapa de cuatro meses del anterior entrenador Liam Rosenior la temporada pasada, se filtraron las alineaciones del equipo antes de los dos partidos de la derrota del club en la Champions League ante el Paris Saint-Germain.

También se supo más tarde que el barbero del exdefensa Marc Cucurella había revelado en las redes sociales que Pedro y Cole Palmer se ausentarían de un viaje a Brighton la temporada pasada, tras comentarlo con su cliente.

Sin nuevas restricciones, pero la concienciación es la solución

En lo relativo al "Fantasy Premier League", no se espera que se impongan más restricciones, ya que el Chelsea considera el incidente un caso aislado que puede abordarse mediante una mayor concienciación entre jugadores y empleados.

Ha habido muchos otros ejemplos que apuntan a que jugadores de clubes como el Arsenal, el Liverpool, el Leicester y el Newcastle realizaron cambios reveladores en sus equipos, mientras que la "BBC Sport" identificó cuentas que los seguidores del "Fantasy Premier League" creen que están vinculadas a jugadores y figuras destacadas de clubes de toda la liga.

El ejemplo más destacado fue probablemente el de destapar la ausencia de la alineación del por entonces delantero del Aston Villa Jack Grealish antes de un partido contra el Leicester City en febrero de 2021.

El por entonces entrenador del Leicester, Brendan Rodgers, dijo más tarde que estaba al tanto de los rumores en torno a la ausencia de Grealish por lesión antes del partido, que ganó su equipo.

Un juego sin ley

Según la "BBC", hay más de 11 millones de personas que juegan al "Fantasy Premier League", que se ha convertido en una parte cada vez más destacada del ecosistema futbolístico más amplio.

Pese a que existen normas estrictas que prohíben las apuestas, la Premier League no ofrece ninguna directriz específica a los clubes sobre cómo, o si, los participantes en el juego deben participar en el "Fantasy Premier League".

En su lugar, el asunto se trata por lo general como una cuestión que corresponde gestionar a cada club de forma individual.