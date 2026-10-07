Escándalo de espionaje: ya se conoce la sanción para el entrenador del Southampton, Tonda Eckert

La Federación Inglesa de Fútbol, la FA, dio a conocer el veredicto este miércoles. El trabajo de Eckert en el club inglés de Segunda División no se verá afectado, por lo que podrá seguir en la banda de los Saints.

El técnico, de 33 años, había encabezado en primavera un "plan sofisticado y dirigido" para espiar sesiones de entrenamiento de equipos rivales, según determinó una comisión independiente de la English Football League (EFL). Los afectados fueron el Middlesbrough, el Oxford United y el Ipswich Town. Southampton había admitido las acusaciones.

El caso de espionaje ya había resultado especialmente costoso en mayo: tras la victoria en semifinales ante el Middlesbrough, el Southampton fue excluido de los playoffs de ascenso a la Premier League y el rival derrotado ocupó su lugar. Además, a los Saints se les descontaron cuatro puntos para la temporada en curso. Sin esa sanción, el Southampton estaría actualmente en puestos de playoff en lugar de ocupar la 13ª posición.

La defensa de Eckert ante la FA fue bastante curiosa: durante su interrogatorio en verano, el exentrenador de categorías inferiores del RB Leipzig afirmó que no sabía que espiar a equipos rivales en Inglaterra infringía las normas. En el fútbol europeo, esta práctica está muy extendida. Ya en junio, Eckert se había disculpado públicamente y, más recientemente, volvió a pedir "perdón".

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El alemán cuenta con el respaldo del propietario del club, Dragan Solak. Eckert es "una buena persona que tomó malas decisiones", dijo el magnate serbio de los medios tras el veredicto. Está plenamente convencido de que Eckert es "uno de los jóvenes entrenadores más apasionantes de Europa", aunque haya privado al club de "la oportunidad de 200 millones de libras".