Una gran polémica arbitral estalló en el partido entre Manchester United e Ipswich, este domingo, en el marco de la Premier League.

El Manchester United recuperó el equilibrio de la mejor manera posible, después de remontar una desventaja de un gol para lograr una victoria contundente por 5-1 sobre su visitante, el Ipswich Town, en la segunda jornada de la Premier League, consiguiendo su primera victoria de esta temporada bajo la dirección del técnico Michael Carrick.

Las reglas sobre las manos volvieron a ser el centro del debate, ya que Harry Maguire ayudó a poner al Manchester United por delante con un 2-1 en su victoria sobre el Ipswich.

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El central se lanzó hacia adelante tras recuperar el balón y envió un centro dentro del área que fue desviado hacia el interior de la portería por Jacob Greaves, marcando así un gol en propia puerta.

El diario "The Sun" afirmó que, al revisar la acción, parece que Maguire recuperó el balón con las manos, pero como no fue él el autor real del gol, este fue concedido.

El diario prosiguió: "Si Maguire se hubiera beneficiado directamente de la mano y hubiera marcado él mismo, se habría señalado tiro libre y el gol habría sido anulado".

Y añadió: "Muchos argumentarán, y con razón, que Maguire sin duda se benefició de la mano".

Por su parte, el centro de partidos de la Premier League aclaró: "La decisión del árbitro de conceder un gol al Manchester United fue comprobada y confirmada por el videoarbitraje (VAR), ya que se determinó que Maguire no fue el autor directo del gol tras una mano involuntaria".

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En cuanto a la valoración del videoarbitraje, esta fue: "Es un gol en propia puerta, y la mano involuntaria no es sancionable, por lo que recomendamos conceder el gol".









Críticas de la afición al cuerpo arbitral

La decisión dejó completamente desconcertada a la afición, y las redes sociales se inundaron de duras críticas a los responsables.

Uno de los usuarios escribió: "Este gol de Maguire no puede considerarse de ninguna manera una mano involuntaria cuando sus manos le ayudaron a controlar el balón".

Otro dijo: "Esto es una locura. Si Maguire marca un gol directo, es mano, pero como es un gol en propia puerta, no se considera así. ¿Quién pone estas reglas? ¿Acaso una mano no es una mano?".

Un tercero comentó: "Perdimos el fútbol cuando perdimos el sentido común. No me importa si el balón cambió de trayectoria, eso es una mano de Maguire".

Un escándalo arbitral estruendoso

Por su parte, la cuenta "Archivo VAR" en X, especializada en las jugadas arbitrales, dijo: "Escándalo estruendoso del videoarbitraje en el partido entre Manchester United e Ipswich. Maguire recupera el balón usando ambas manos instantes antes de que la jugada termine en gol".

Y añadió: "Es una mano clarísima. Estamos ante el ejemplo modélico de lo que se conoce como mano intencionada".







