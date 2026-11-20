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En su visita a Múnich, el Colonia no podrá contar con sus ultras. El motivo es una prohibición insólita.

Los grupos de aficionados más activos del 1. FC Köln han anunciado que boicotearán el partido de la Bundesliga del viernes por la noche ante el FC Bayern.

Justo antes del pitido inicial en el Allianz Arena de Múnich, el Effzeh comunicó que los ultras habían decidido no entrar en el estadio y habían emprendido el viaje de regreso. El motivo son las restricciones al material de animación.

Según explicó el club, el Bayern habría permitido a los aficionados del Colonia llevar un máximo de cinco banderas grandes para ondear en la grada visitante. No habría sido posible llevar más debido a «disposiciones de las autoridades». La marcha de los aproximadamente 400 aficionados del FC había comenzado «con calma y sin problemas», informó el 1. FC Köln por la noche.

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«Siempre duele que los aficionados no estén, especialmente en un partido tan difícil fuera de casa», declaró el entrenador del Colonia, Rene Wagner, pocos minutos antes del pitido inicial en Sky.

Ya en el último partido en Múnich faltó gran parte de los grupos de aficionados más activos. Los ultras de la 'Wilden Horde' interrumpieron su viaje en mayo de 2026 porque su local social en Colonia se había incendiado.