Abdullah Fal, presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol, destapó un escándalo administrativo y médico, La confesión ha sacudido a la selección tras su temprana eliminación del Mundial 2026, al descubrirse que el médico responsable de los «Leones de la Teranga» durante diez años es, en realidad, un ginecólogo sin la formación necesaria para atender deportistas profesionales.

Así lo reveló Val el lunes en una agitada rueda de prensa para explicar el pobre rendimiento del equipo, que costó el cargo al seleccionador Babi Thiaw.

El directivo declaró con consternación: «Tras una auditoría exhaustiva, descubrimos que el doctor Abdulrahman Fedor, médico de la selección absoluta durante diez años, es en realidad especialista en obstetricia y ginecología, y no estaba cualificado para supervisar a futbolistas profesionales».

Falta de confianza entre los jugadores y el médico

Fal añadió que las investigaciones internas mostraron que los jugadores no confiaban en el médico ni en sus planes terapéuticos, lo que afectó su preparación física y psicológica, sobre todo en el último Mundial.

«Los jugadores se quejaban de la ineficacia de los tratamientos y dudaban de su capacidad para tratar lesiones deportivas complejas, pero nadie lo investigó hasta la catástrofe del Mundial», añadió.

El escándalo de la alimentación

Los problemas no se limitaron al área médica, sino que también afectaron la logística y la administración del campamento de entrenamiento que la selección realizó en Estados Unidos para preparar la fase final del Mundial 2026.

Fal reveló que la Federación Senegalesa se negó a pagar el viaje del cocinero de la selección a Estados Unidos, por una política de austeridad, lo que obligó a los jugadores a pedir comida a domicilio mediante aplicaciones, una situación que los observadores calificaron de «deshonrosa para una selección nacional en el mayor torneo de fútbol».

La situación generó malestar entre los jugadores, que denunciaron la falta de una dieta deportiva especializada.

Eliminación prematura y humillante del Mundial

Senegal cayó 3-2 ante Bélgica en octavos y mostró serias carencias técnicas y físicas.

Tras varios escándalos administrativos y médicos, la Federación destituyó al seleccionador Babi Thiaw para calmar la indignación popular.