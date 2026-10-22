Escalada oficial: la crisis entre el Real Madrid y Tebas llega a la justicia deportiva

La crisis entre Javier Tebas, presidente de LaLiga, y el Real Madrid ha entrado en una nueva fase, después de que el Consejo Superior de Deportes de España decidiera remitir sus polémicas declaraciones al Tribunal Administrativo del Deporte, para comprobar si constituyen una infracción grave de la Ley del Deporte.

Según el diario catalán "Sport", el Consejo Superior de Deportes (CSD) anunció el jueves que había presentado una solicitud oficial al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), a raíz de las declaraciones de Tebas, quien ocupa también el cargo de vicepresidente de la Federación Española de Fútbol, en las que comparó los métodos de comunicación mediática del Real Madrid con los mecanismos de propaganda empleados por Joseph Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi.

Una publicación que encendió la crisis

El caso se remonta al pasado viernes, cuando Tebas publicó un comentario a través de su cuenta en la plataforma "X", en el que criticó los métodos de comunicación adoptados por el club blanco, evocando el nombre de Goebbels, uno de los símbolos más destacados de la propaganda en la época del régimen nazi.

La comparación provocó una amplia polémica, antes de que el Consejo Superior de Deportes interviniera por iniciativa propia, amparándose en sus competencias legales, y solicitara al Tribunal Administrativo del Deporte que determine si las declaraciones del presidente de LaLiga contienen indicios de la comisión de una infracción deportiva grave.

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Una posible sanción

Según "Sport", la solicitud del Consejo se basa en el artículo 76, apartado cuarto, letra "b" de la Ley del Deporte española 10/1990, que clasifica como infracciones graves los actos públicos y manifiestos que atenten contra la dignidad o el decoro deportivos.

El Consejo señaló en su escrito jurisprudencia anterior del Tribunal Administrativo del Deporte, basada en sentencias del Tribunal Supremo español, que vincula el concepto de dignidad y decoro deportivos con la necesidad de mantener un marco de trato civilizado dentro del ámbito deportivo, lo que exige el respeto mutuo entre las personas que ocupan posiciones influyentes en este terreno.

El Consejo subrayó que el Tribunal Administrativo del Deporte es un órgano independiente en el ejercicio de sus competencias, lo que significa que la remisión del caso no representa una condena previa a Tebas, sino un paso para examinar si sus declaraciones justifican la adopción de una medida disciplinaria conforme a la ley.