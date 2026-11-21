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El excentrocampista neerlandés Ruud Gullit se ha negado a tomar partido en el prolongado debate entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo y ha tachado de ridícula la comparación. El ganador del Balón de Oro de 1987 aseguró que se alegra de haber visto competir a las dos superestrellas y llevó la conversación hacia la leyenda argentina Diego Maradona.

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El icono neerlandés rechaza la pregunta sobre la rivalidad

Gullit rechazó pronunciarse sobre si Messi o Ronaldo es mejor durante una aparición en Sports Uncensored. El presentador Simon Jordan cerró la entrevista insistiendo en que la exestrella del AC Milan dijera quién era el mejor jugador. Cuando le recordó que la votación del Balón de Oro exige elegir a un ganador, el neerlandés se negó a escoger a ninguno de los dos y mencionó en su lugar a un antiguo rival.

La tajante respuesta de Gullit en el plató

Pocos exfutbolistas se libran de las preguntas sobre ambos, y Gullit reaccionó de inmediato cuando Jordan sacó el tema en el programa: «Vamos. No, esa es la pregunta más ridícula que se puede hacer. He visto a estos dos competir entre sí durante muchísimo tiempo».

Gullit explicó que prefería disfrutar de su rivalidad antes que ordenarlos en una clasificación: «Me alegro de haberlo visto. A los dos».

Cuando Jordan señaló que Gullit también había sido elegido el mejor en su día, este respondió: «En aquel momento, si me hubieras preguntado quién era el mejor jugador cuando gané el premio, habría dicho Diego Maradona». El presentador se rio y admitió que era un argumento razonable, aunque no era la respuesta que buscaba.

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Maradona sigue siendo su gran referente

Gullit no mencionó a Maradona por casualidad: se enfrentó varias veces al referente del Nápoles cuando jugaba en el Milan. Durante un homenaje en la gala The Best de diciembre de 2020, poco después de la muerte de Maradona, recordó: «Recuerdo la primera vez que me enfrenté a él. [Roberto] Donadoni y [Carlo] Ancelotti intentaban quitarle el balón y no podían. Era increíblemente fuerte y técnicamente brillante. También era un líder, siempre hablaba con sus compañeros para que dieran más».

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Al recordar cómo sus rivales recurrían al juego físico contra él, Gullit dijo: «Intentaban sacarlo del partido a patadas, y lo consiguieron una vez, cuando Goikoetxea lo lesionó».

Y añadió: «No podían pararlo. Imagina si hubiera tenido la protección de hoy, el vídeo, las cámaras y todo eso. Me enfrenté a él y puedo decir que es el mejor de la historia».

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El debate sobre el mejor jugador continúa

Las comparaciones entre Messi y Ronaldo no dan señales de desaparecer entre aficionados y exfutbolistas a medida que sus carreras se acercan al final. Para Gullit, sin embargo, el listón para ser el mejor futbolista lo fijó hace décadas el rival al que se enfrentó en primera persona en la Serie A. Hasta que alguien supere aquel recuerdo, es poco probable que el neerlandés cambie de opinión.