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El centrocampista inglés Declan Rice ha asegurado que Inglaterra siempre confió en la victoria después de resistir con diez jugadores para vencer por 3-2 a España en Madrid el domingo. El equipo de Thomas Tuchel superó la expulsión de Elliot Anderson en la segunda parte en el Metropolitano, puso fin a la racha de 43 partidos sin perder del conjunto local y terminó primero del grupo A3 de la Liga de Naciones.

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Los visitantes resisten tras una dramática expulsión en la segunda parte

Rice y sus compañeros firmaron posiblemente su mejor actuación desde la llegada de Tuchel. Harry Kane abrió el marcador antes del descanso con su 15.º gol con la selección en 2026. Dos tantos casi consecutivos de Ezri Konsa y Ben White al comienzo de la segunda parte ampliaron la ventaja a tres goles. Sin embargo, un error de Jarell Quansah obligó a Anderson, último defensor, a cometer una falta sobre Lamine Yamal.

El centrocampista destaca la confianza inquebrantable del equipo

Tras la expulsión del centrocampista, Mikel Oyarzabal transformó el penalti señalado por la falta y Yamal asistió a Nico Williams para reducir la desventaja a un solo gol y dar paso a un final de infarto. El guardameta James Trafford realizó varias buenas paradas en los últimos minutos para conservar la ventaja hasta el pitido final.

En declaraciones a ITV Sport, Rice reveló que su equipo nunca dudó de sí mismo: «Sabíamos que íbamos a ganarles. El mensaje del entrenador después del partido contra Croacia ha sido muy positivo.

»Los primeros 10 minutos han sido los mejores que hemos jugado. En conjunto, ganar 3-2 a un equipo que llevaba 43 partidos invicto después de jugar media hora con diez es enorme.

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»Lo de Argentina aquel día [en el Mundial] no pudo ser. Así es el fútbol. Cuando ellos [España] marcaron el segundo, quizá todo podría haber acabado de otra manera.

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»Es una victoria enorme. Enorme».

La histórica racha de victorias a domicilio llega a diez

El triunfo en la capital española permitió a Inglaterra encadenar su décima victoria a domicilio en todas las competiciones. Es la primera vez en su historia que logra una racha de diez triunfos consecutivos fuera de casa.

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Además, los dos últimos partidos de Inglaterra a domicilio contra España terminaron con victorias por 3-2, tras el anterior triunfo de octubre de 2018. Con ello, Inglaterra se convierte en la primera selección visitante que logra dos victorias consecutivas en España desde que Yugoslavia encadenara tres en septiembre de 1988.

Los ganadores de grupo esperan el sorteo de la fase eliminatoria

Asegurar el primer puesto del Grupo A3 significa que el equipo de Tuchel entrará en el sorteo de cuartos de final de la Liga de Naciones como cabeza de serie, junto a los demás ganadores de grupo del torneo. Resistir el intenso asedio final en Madrid también reforzará la fortaleza mental del equipo tras su dolorosa eliminación ante Argentina en el Mundial a principios de este año. Sin embargo, el cuerpo técnico tendrá que afrontar el inicio de la fase eliminatoria sin Anderson, sancionado.