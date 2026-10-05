"Creo que el City debería ser castigado con dureza. Debería tener que descender", dijo Marsch, seleccionador de Canadá desde 2024, al Guardian.

El estadounidense, que trabajó en la Premier League con el Leeds United desde febrero de 2022 hasta febrero de 2023, subrayó en relación con las graves acusaciones a las que se enfrenta el City: "Todo el mundo lo sabía".

A finales de septiembre, la Premier League había comunicado oficialmente que el City fue declarado culpable en numerosos cargos por infringir las normas financieras vigentes. Un informe de The Athletic había hablado previamente de una culpabilidad del City en 114 de los 115 cargos.

¿De qué se acusa al Manchester City?

El gran club inglés habría ocultado durante años su verdadera situación financiera. Entre otras cosas, se habrían declarado ingresos más altos y gastos más bajos de lo que realmente eran. Marsch recordó en este contexto el verano de 2022.

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"En aquel momento, nosotros (Leeds, nota de la redacción) y el Manchester City éramos los dos únicos equipos que afirmaban haber obtenido beneficios. En nuestro caso era cierto, porque vendimos a Raphinha (por 58 millones de euros al Barcelona, nota de la redacción) y a Kalvin Phillips (por 49 millones de euros al City, nota de la redacción)", explicó Marsch, que añadió: "Pero cuando el City decía eso, pensaba: '¿Me estáis tomando el pelo? ¿Esto es una broma?'. Cuando dijeron que habían fichado a Erling Haaland por 60 millones de euros, pensé: 'Sí, claro, seguro'. Así que sabía que había irregularidades, pero ¿qué se puede hacer? Simplemente te encoges de hombros y te dices: 'Así es el fútbol'".

¿Qué castigos podría afrontar el Manchester City?

Aún está completamente abierto hasta qué punto será drástico el castigo al City por las infracciones. Se exponen a fuertes multas o a una prohibición para fichar y, en el peor de los casos, el diez veces campeón de Inglaterra podría ser sancionado con un descenso forzoso, el que reclama Marsch.

A finales de la semana pasada, el City había comunicado que había presentado una "apelación exhaustiva" contra el fallo. "El club mantiene la firme convicción de que el dictamen contiene claros errores materiales en varios aspectos en relación con el derecho, los principios y los hechos, y que, por tanto, es inseguro", decía un comunicado publicado por los Skyblues.