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Jamie Carragher ha arremetido duramente contra Alexis Mac Allister por su polémica actuación durante la derrota del Liverpool por 1-0 ante el Arsenal. El exdefensa del Liverpool expresó su indignación después de que el argentino pareciera exagerar un contacto para intentar provocar la expulsión de Noni Madueke en el Emirates.

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Mac Allister desata una trifulca en el Emirates

La tensión estalló en la segunda parte del duelo del domingo en el norte de Londres. Tras una disputa en el centro del campo, Mac Allister desató una trifulca al dar una palmada en la nuca a Martin Odegaard, que estaba en el suelo, lo que provocó de inmediato el enfado de los jugadores del Arsenal.

Jurrien Timber y Madueke intervinieron rápidamente para encararse con el argentino. Durante el enfrentamiento, la frente de Madueke rozó ligeramente la del centrocampista del Liverpool, que entonces se tiró al suelo de forma aparatosa.

Aunque Madueke ya tenía una tarjeta amarilla, el árbitro Andy Madley decidió no expulsar al extremo. En su lugar, amonestó a Mac Allister y Timber. Stuart Attwell revisó la acción desde el VAR y confirmó que el contacto «no fue fuerte, violento ni brutal», por lo que descartó que Madueke hubiera cometido una infracción merecedora de tarjeta roja.

«Lo de Mac Allister es una broma»

Mientras presenciaba lo ocurrido para Sky Sports, Carragher no se mordió la lengua al valorar la actuación del jugador del Liverpool. El exdefensa reclamó un esfuerzo colectivo para erradicar las simulaciones de la Premier League.

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«Me alegro de que no lo hayan expulsado por eso», protestó Carragher. «Tenemos que ser firmes, empezar a señalar a quienes lo hacen y decir: “Esto es vergonzoso”. Tiene que acabar, es ridículo. No lo soporto.

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»Esto de juntar las cabezas... Si alguien echa la cabeza hacia atrás y da un cabezazo, por supuesto que es tarjeta roja. Pero en estas situaciones en las que se encaran y, si uno toca al otro, el otro se cae y expulsan al jugador... Todos los que formamos parte del fútbol, los que estamos en la Premier League, los aficionados, tenemos que señalar a los nuestros cuando lo hagan».

Carragher concluyó su crítica pidiendo cambios en el sistema. «Soy aficionado del Liverpool y lo de Mac Allister es una broma. Esto tiene que acabar», añadió. «Los jugadores intentan sacar ventaja porque saben que pueden hacerlo, porque se están mostrando tarjetas rojas por estas cosas. Ya sea Howard Webb, la Premier League o los entrenadores, que se reúnan: ¡dejad de sacar tarjetas rojas por esta m*****!»

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Los comentaristas coinciden en condenar las simulaciones

Gary Neville, compañero de Carragher en la retransmisión, compartió plenamente su frustración y señaló directamente a Mac Allister por desencadenar el enfrentamiento.

El excapitán del Mancehster United dijo: «No creo que Mac Allister tenga que tirarse así, pero hay un pequeño contacto con la cabeza. Avanzar un par de centímetros puede salirte muy caro. La reacción de Mac Allister es un poco exagerada, eso os lo aseguro. Levántate. Qué vergüenza. La culpa es de Mac Allister, porque da una palmada a Odegaard cuando está en el suelo, algo innecesario».

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Y añadió: «Se están fijando en ese pequeño movimiento hacia delante de la cabeza de Madueke. Espero que no le saquen tarjeta roja por eso».

Ian Wright, leyenda del Arsenal, también se pronunció y elogió a los árbitros por no dejarse engañar. Wright señaló: «Lo primero que llama la atención de Mac Allister es cómo se deja caer. De hecho, le ha dado una palmada en la nuca a Odegaard. El reglamento tiene que hacer algo al respecto porque eso [que Mac Allister se tire] es un intento de provocar la expulsión de alguien. Prevaleció el sentido común porque [Madueke] no le dio un cabezazo, solo se encaró con él, y Mac Allister intentó aprovecharlo para tirarse».

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Piden revisar los criterios arbitrales

Es probable que el incidente reavive el debate sobre cómo gestionan los árbitros las simulaciones y los enfrentamientos en la Premier League. Con figuras destacadas que reclaman la intervención de Howard Webb, responsable del PGMOL, aumenta la presión para frenar a los jugadores que exageran contactos leves con el fin de provocar expulsiones fáciles.

Para Mac Allister, ahora toca volver a centrarse en el fútbol. El centrocampista tendrá que dejar atrás este polémico fin de semana mientras el Liverpool intenta recuperarse de su ajustada derrota y mantener el rumbo en la liga.