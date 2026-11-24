Compartir Sigue a GOAL en Google

Massimiliano Allegri considera que una victoria ante el Manchester City sería un «sueño» para el Nápoles, que busca asegurar su plaza en las eliminatorias de la Champions League. El técnico admitió que su plantilla está al límite antes de la exigente visita al Etihad Stadium, donde se medirá a uno de los equipos más potentes de Europa.

Anuncios

Allegri afronta numerosas bajas antes de visitar el Etihad

Allegri ha mostrado su frustración por el estado físico de su plantilla mientras el Nápoles prepara un duelo decisivo de Champions League. Antes del partido en Manchester, el técnico italiano destacó que la creciente lista de bajas le deja muy pocas opciones para hacer rotaciones.

«Somos muy pocos en cuanto a efectivos. Ahora mismo juegan siempre los mismos. Entrenamos poco porque existe el riesgo de perder a más jugadores», declaró el técnico a Sky Sport. Las bajas afectan especialmente a la defensa y al centro del campo, donde varios titulares importantes siguen sin estar disponibles en plena sucesión de partidos exigentes.

El Nápoles afronta una gran carga de trabajo, con partidos cada tres días, y Allegri lamenta que estos problemas físicos hayan llegado en este momento. Entre las ausencias destacadas del equipo italiano figuran Stanislav Lobotka, Alessandro Buongiorno y el capitán Giovanni Di Lorenzo, mientras que Alex Meret también está lesionado .

El plan táctico para frenar al Manchester City

Enfrentarse al Manchester City de Enzo Maresca plantea un reto táctico particular, y Allegri sabe que su equipo necesitará precisión técnica para competir. «Esta noche nos espera un partido bonito. Jugamos contra uno de los equipos más fuertes de Europa. En estos encuentros hay que estar bien técnicamente y cometer pocos errores cuando tienes el balón. Esperamos hacer un buen partido», explicó Allegri.

Anuncios Anuncios

Allegri advirtió a sus jugadores del peligro de intentar pases cortos y arriesgados en campo propio, que podrían propiciar los «contraataques cortos» que tan bien aprovecha el City. El técnico cree que, si su equipo supera las primeras oleadas de presión, tiene calidad para hacer daño al conjunto local, siempre que no le regale pérdidas de balón en zonas peligrosas.

Próximos partidos ARS Premier League 11:30 MCI

El sueño de los play-offs y el orgullo por sus compatriotas

Getty Images

Pese a las dificultades, el premio por ganar en Manchester está claro: la clasificación para la siguiente ronda quedaría prácticamente asegurada. Allegri no restó importancia al encuentro: «Si ganamos, estaremos prácticamente en los play-offs. Es un sueño para nosotros». Esa ambición impulsa a una plantilla que ha mostrado capacidad de resistencia en la competición nacional, pero a la que le ha costado mantener la regularidad en Europa.

El técnico del Nápoles también dedicó palabras de ánimo a otros entrenadores, con un elogio especial al trabajo de Alvini en el Frosinone. Allegri lo describió como un «fenómeno» cuyas ideas tácticas siguen claras con independencia de los últimos resultados. Señaló que el modesto equipo ha sumado 20 puntos manteniéndose fiel a sus principios, incluso después de resultados difíciles ante clubes como el Milan.