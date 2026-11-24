Massimiliano Allegri considera que una victoria ante el Manchester City sería un «sueño» para el Nápoles, que busca asegurar su plaza en las eliminatorias de la Champions League. El técnico admitió que su plantilla está al límite antes de la exigente visita al Etihad Stadium, donde se medirá a uno de los equipos más potentes de Europa.
Allegri afronta numerosas bajas antes de visitar el Etihad
Allegri ha mostrado su frustración por el estado físico de su plantilla mientras el Nápoles prepara un duelo decisivo de Champions League. Antes del partido en Manchester, el técnico italiano destacó que la creciente lista de bajas le deja muy pocas opciones para hacer rotaciones.
«Somos muy pocos en cuanto a efectivos. Ahora mismo juegan siempre los mismos. Entrenamos poco porque existe el riesgo de perder a más jugadores», declaró el técnico a Sky Sport. Las bajas afectan especialmente a la defensa y al centro del campo, donde varios titulares importantes siguen sin estar disponibles en plena sucesión de partidos exigentes.
El Nápoles afronta una gran carga de trabajo, con partidos cada tres días, y Allegri lamenta que estos problemas físicos hayan llegado en este momento. Entre las ausencias destacadas del equipo italiano figuran Stanislav Lobotka, Alessandro Buongiorno y el capitán Giovanni Di Lorenzo, mientras que Alex Meret también está lesionado.
El plan táctico para frenar al Manchester City
Enfrentarse al Manchester City de Enzo Maresca plantea un reto táctico particular, y Allegri sabe que su equipo necesitará precisión técnica para competir. «Esta noche nos espera un partido bonito. Jugamos contra uno de los equipos más fuertes de Europa. En estos encuentros hay que estar bien técnicamente y cometer pocos errores cuando tienes el balón. Esperamos hacer un buen partido», explicó Allegri.
Allegri advirtió a sus jugadores del peligro de intentar pases cortos y arriesgados en campo propio, que podrían propiciar los «contraataques cortos» que tan bien aprovecha el City. El técnico cree que, si su equipo supera las primeras oleadas de presión, tiene calidad para hacer daño al conjunto local, siempre que no le regale pérdidas de balón en zonas peligrosas.
El sueño de los play-offs y el orgullo por sus compatriotas
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Pese a las dificultades, el premio por ganar en Manchester está claro: la clasificación para la siguiente ronda quedaría prácticamente asegurada. Allegri no restó importancia al encuentro: «Si ganamos, estaremos prácticamente en los play-offs. Es un sueño para nosotros». Esa ambición impulsa a una plantilla que ha mostrado capacidad de resistencia en la competición nacional, pero a la que le ha costado mantener la regularidad en Europa.
El técnico del Nápoles también dedicó palabras de ánimo a otros entrenadores, con un elogio especial al trabajo de Alvini en el Frosinone. Allegri lo describió como un «fenómeno» cuyas ideas tácticas siguen claras con independencia de los últimos resultados. Señaló que el modesto equipo ha sumado 20 puntos manteniéndose fiel a sus principios, incluso después de resultados difíciles ante clubes como el Milan.
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Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.
Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.
No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.
Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.
Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.
Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.
A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:
“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”
“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”
“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”