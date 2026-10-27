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El encuentro del Arsenal contra el Fleetwood Town en la Carabao Cup sufrió una insólita interrupción el martes por la noche, cuando un dron no autorizado obligó a los árbitros a detener el juego. Apenas habían transcurrido unos minutos del partido de cuarta ronda cuando se avistó el misterioso objeto, lo que generó preocupación por la seguridad en el Highbury Stadium.

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Un misterio en Highbury detiene el partido de copa

La Carabao Cup suele deparar situaciones inesperadas, pero pocos podían prever lo que ocurrió durante la visita del Arsenal al Fleetwood Town. Apenas unos instantes después del pitido inicial, el partido se detuvo de golpe cuando un misterioso dron comenzó a sobrevolar el terreno de juego.

El equipo de la League Two vivía una ocasión trascendental ante el gigante de la Premier League, pero la atención pasó rápidamente del césped al cielo. Jugadores y aficionados observaban la escena completamente desconcertados. El árbitro Michael Salisbury se vio obligado a actuar de inmediato y detuvo el encuentro en el minuto ocho para consultar con los responsables de seguridad del estadio y los cuerpos técnicos de ambos equipos.

El ambiente en el Highbury Stadium, que había sido eléctrico antes del inicio, dio paso a la confusión mientras la interrupción se prolongaba durante casi diez minutos. Al principio, los jugadores permanecieron sobre el césped y se pasaron el balón para mantener el tono físico, pero el árbitro acabó ordenando a ambos equipos que se dirigieran a la banda mientras se evaluaba la situación. Según SkySports, algunos espectadores incluso bromearon con la presencia de vida extraterrestre mientras el objeto volador no identificado permanecía inmóvil sobre una de las gradas, en una escena pocas veces vista en el fútbol profesional inglés.





La policía interviene para restablecer el orden

Los protocolos de seguridad se activaron de inmediato después de que los responsables del Fleetwood Town confirmaran que el dron no era un dispositivo autorizado del club ni de los equipos de retransmisión. La situación exigía una rápida respuesta de las autoridades locales para garantizar que el partido pudiera continuar con seguridad y sin nuevas interrupciones.

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Según informó The Sun, la policía tuvo que intervenir y comunicar a los responsables del partido que había localizado a quien manejaba el dispositivo. Eso permitió reanudar el juego una vez garantizada la seguridad del espacio aéreo.

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La interrupción duró unos ocho minutos en total, durante los cuales el público se entretuvo con diversos cánticos sobre el visitante aéreo. Cuando el dron finalmente se alejó del perímetro del estadio, la tensión se disipó y la atención volvió al duelo entre David y Goliat sobre el césped. El juego se reanudó con un balón a tierra, según confirmó Sky Sports, una vez que el responsable de seguridad del estadio dio el visto bueno.

Arteta y el Arsenal mantienen la concentración

Pese a la distracción, el equipo de Mikel Arteta tenía que mantener la concentración ante un Fleetwood que había alcanzado la cuarta ronda sin encajar un solo gol en la competición. Antes del partido, el técnico del Arsenal había subrayado la importancia de respetar al rival: «Nuestra reputación, nuestro orgullo, todo está en juego. Así que cada vez que disputas un partido de fútbol, y especialmente contra un equipo de otra división, respeta el juego y respeta a cada rival porque se lo merece. Después, intenta ganar e intenta jugar un poco mejor que ellos», según recogió The Independent.

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El español continuó su análisis de la eliminatoria destacando los riesgos propios de los torneos de copa: «Conocemos el riesgo y, en el fútbol, las cosas pueden igualarse mucho en cuanto eres capaz de igualar ciertos aspectos. Por eso, nuestros fundamentos y hábitos tienen que estar al máximo nivel para poder ganar el partido».