El equipo del nuevo entrenador Vincenzo Italiano sigue así en el buen camino: con el triunfo por 3-0 ante el representante lituano FK Kauno Zalgiris en la ida de los playoffs de la Europa League, el gran club turco ya tiene un pie en la fase de liga de la competición 2026/27. Los goles del club del Bósforo fueron obra de Hyeon-Gyu Oh en el minuto 6, Michael Amir Murillo en el minuto 12 y Orkun Kökcü en el minuto 59.

Sin embargo, el jugador más destacado de la temporada hasta ahora sigue siendo el hombre bajo palos: Nübel disputó ante el club de Kaunas su sexto partido oficial con su nuevo equipo y mantuvo su portería a cero por sexta vez consecutiva.

La prensa turca volvió a reaccionar con satisfacción. "Nübel es un muro: no encaja goles", elogió el diario Hürriyet al nuevo fichaje: "Ha llamado la atención con sus actuaciones con la camiseta blanquinegra".

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El Besiktas gana los seis primeros partidos de la temporada sin encajar

Nübel tuvo contrato con el FC Bayern de Múnich entre 2020 y 2026, pero nunca logró asentarse allí de forma duradera y en ese periodo solo sumó cuatro apariciones en partidos oficiales con el campeón récord. Su cesión al VfB Stuttgart, en cambio, fue un éxito.

Para el Besiktas, el resultado ante el outsider fue al mismo tiempo la sexta victoria en el sexto partido bajo las órdenes de Italiano. Antes de la vuelta del próximo jueves, tendrá que visitar al Alanyaspor en la segunda jornada de la Süper Lig. Allí deberá continuar la tendencia positiva, favorecida también por las fuertes inversiones en el mercado de fichajes.

De hecho, los responsables del club ya han gastado cerca de 67 millones de euros en nuevas incorporaciones. Además de Nübel, que fue fichado en propiedad en julio procedente del FC Bayern de Múnich por cerca de seis millones de euros, el Besiktas cerró otros traspasos caros.

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¿Quiénes son los nuevos fichajes del Besiktas?

Kökcü, que anteriormente había llegado cedido desde el Benfica, fue incorporado en propiedad por el club por 30 millones de euros. Además, el conjunto de Estambul se reforzó a coste cero con Dusan Vlahovic, procedente de la Juventus de Turín, y fichó por 18 millones de euros a Leandro Trossard, del Arsenal.

Sin embargo, en la victoria ante el Zalgiris hubo un contratiempo: Trossard se lesionó en el transcurso del encuentro y tuvo que ser sustituido antes de tiempo.