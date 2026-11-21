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El entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, ha admitido que a su equipo le cuesta mantener la calma cuando empieza perdiendo. El empate del sábado por la tarde ante el Fulham puso fin a la racha de 20 victorias consecutivas del club frente al conjunto del oeste de Londres.

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La racha de victorias llega a su fin

El dominio histórico del Manchester City sobre el Fulham terminó este sábado, cuando el equipo de Maresca empató 1-1 en el Etihad Stadium .

Los visitantes se adelantaron en su primer intento del partido. Oscar Bobb atravesó con facilidad la defensa del City y encontró a Rodrigo Muniz, que remató con precisión a la escuadra.

Al valorar el resultado y el ambiente actual en el club, Maresca declaró a BBC Sport: «Es un momento difícil en cuanto a resultados. No nos gustan estos momentos. También es normal cuando intentas construir algo nuevo».

Maresca señala los fallos tácticos

Después de que el Fulham abriera el marcador, al City le anularon un gol de Erling Haaland después de que Bernd Leno detuviera su cabezazo . El portero aún tenía las manos sobre el balón cuando el delantero lo empujó más allá de la línea. En la segunda parte, Elliot Anderson marcó el empate con un remate de primeras desde fuera del área tras un despeje del Fulham en un córner.

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«Es algo que estamos haciendo mal», admitió Maresca al ser preguntado por la tendencia de su equipo a empezar perdiendo. «Cuando te pones por detrás, haces cosas, te precipitas, y eso no nos viene bien. Tenemos que encontrar la manera de dejar la portería a cero. Todos los partidos de la Premier League son así [con rivales que salen a atacar]».

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Anderson aporta un destello poco habitual

La espectacular volea de Anderson dio al Manchester City su primer punto en la Premier League en más de un mes y puso fin a una serie de tres derrotas ligueras consecutivas. Antes del empate, el City había perdido contra el Aston Villa (2-1), el Brighton (1-0) y el Nottingham Forest (3-1).

Maresca elogió la aportación del joven: «Un gol fantástico. Estamos intentando encontrar soluciones para jugar más adelantados. Hizo un muy buen partido. Hoy cambiamos algo con Ayyoub y Elliot. Elliot estuvo un poco más adelantado, cerca del área».

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Frustración por el cabezazo anulado a Haaland

El partido también tuvo su dosis de polémica, especialmente por el gol anulado a Haaland en la primera parte. Maresca no ocultó su decepción por la jugada, aunque se mostró relativamente comedido en sus críticas al arbitraje. «Creo que está bastante claro. Pero ellos decidieron otra cosa», señaló el entrenador.