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El excapitán del Liverpool Steven Gerrard ha pronosticado que el extremo del Barcelona Lamine Yamal alcanzará el nivel legendario de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo durante la próxima década. El internacional español de 19 años ha firmado un prolífico inicio de temporada, con 13 goles y 11 asistencias en todas las competiciones con el club catalán.

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El joven extremo se gana grandes elogios

Gerrard colmó de elogios al joven prodigio antes de verlo abrir el marcador en la victoria del Barcelona por 3-0 ante el Aston Villa en la Champions League en el Camp Nou. Tras quedar tercero, por detrás de Kylian Mbappe, segundo clasificado, y de Harry Kane, ganador del Balón de Oro de 2026, Yamal saludó al excentrocampista de Inglaterra con un cálido abrazo en el túnel antes del inicio del partido.

Gerrard destaca unas cifras ofensivas que asustan

Al analizar el rápido ascenso del joven en TNT Sports antes del inicio del partido, Gerrard declaró: «Estamos hablando de una megaestrella. Es un jugador fuera de lo común. Las cifras que está logrando ahora mismo, en goles y asistencias, son increíbles; asustan, la verdad. Poder estar esta noche en el estadio para verlo de cerca será, estoy seguro, un placer».

«Hablamos de superestrellas en Inglaterra que tienen 16, 17 o 18 años y han disputado un puñado de partidos. Él tiene esa edad y unas cifras increíbles. Ya figura entre los candidatos al Balón de Oro. Todavía es adolescente, y eso asusta, la verdad.

»Jugadores así aparecen de vez en cuando, como Messi o Ronaldo. Y sé que no me estoy precipitando al decirlo: dentro de una década se hablará de él como de ellos».

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El atacante inglés prospera en España

Antes de saludar a Yamal, Gerrard también se había encontrado en el túnel con Anthony Gordon, otro extremo del Barcelona. Desde su traspaso procedente del Newcastle United, el atacante de Inglaterra ha aportado dos goles y cinco asistencias en LaLiga.

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Gerrard añadió: «Anthony siempre quiere aprender, crecer y evolucionar. Quiere convertirse en un jugador de talla mundial. Tiene potencial, ya lo hemos visto tanto en su club como en la selección. Estuvo fantástico en Inglaterra y creo que el Newcastle de Eddie Howe hizo cosas maravillosas por él. Ahora le toca seguir progresando y alcanzar el siguiente nivel.

»Creo que el trabajo de los entrenadores del Barcelona, y también el de Thomas Tuchel, le ha llevado al siguiente nivel. Qué lugar para estar. Juega en el Barcelona a una edad fantástica, en sus mejores años, juega con Inglaterra y rinde con ambos. Está viviendo un sueño».

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Joe Cole, también comentarista, añadió: «Se le ve radiante. Anthony Gordon siempre me ha encantado, desde que lo veía jugar en el Everton. Tiene mucha personalidad y se nota en su forma de jugar. Es un chico seguro de sí mismo, un luchador, un guerrero.

»Parece que se lo está pasando como nunca. Saber agradecer lo que se tiene es una cualidad muy valiosa, no solo en el fútbol, sino también en la vida. Está viviendo el sueño de cualquier futbolista: jugar en el Barcelona. Basta con mirar a los jugadores que tiene al lado.

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»Es un orgullo para sí mismo, para su familia y también para su ciudad. Es fantástico. Me encanta verlo jugar».

El Barcelona mantiene su ritmo arrollador a base de goles

Con Raphinha y Yamal, sus máximos goleadores, al frente del ataque junto a Gordon, la delantera del Barcelona ha sido muy prolífica durante la presente temporada. El conjunto azulgrana ya ha marcado 46 goles en solo 11 partidos de LaLiga y otros 14 en cuatro encuentros de Champions League. Mantener esa puntería será fundamental en su lucha por los títulos nacionales y europeos antes del próximo parón de selecciones de noviembre.