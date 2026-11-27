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Martin O'Neill, entrenador del Celtic, elogió al suplente Camilo Duran después de que su gol en los últimos minutos sellara el jueves por la noche la victoria a domicilio por 2-1 ante el Torreense en la Europa League. El triunfo puso fin a 23 años sin ganar fuera de casa a un rival portugués en una gran competición europea y mantuvo intactas las opciones del equipo de Glasgow de acceder a la eliminatoria previa a octavos.

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El Celtic rompe su larga racha sin ganar en Portugal

Duran salió del banquillo y marcó el gol de la victoria en el minuto 84 ante el Torreense, equipo de segunda división, en el estadio Dr. Magalhães Pessoa. El Celtic se había adelantado pronto gracias a un gol en propia puerta de Javi Vazquez, antes de que Dany Jean restableciera rápidamente la igualdad para los locales. Los tres puntos supusieron la primera victoria a domicilio del Celtic en Portugal desde que derrotó al Boavista en abril de 2003, tras cuatro derrotas consecutivas allí.

La apuesta por el banquillo resulta decisiva

Dejar a Duran fuera del once inicial era un riesgo calculado dada su racha goleadora desde el parón otoñal: el atacante había marcado nueve goles y dado dos asistencias en sus últimos 11 partidos con el Celtic. Tras participar en algún gol en nueve de esos encuentros, el autor del tanto decisivo volvió a causar impacto desde el banquillo, como ya había hecho ante el Besiktas.

En declaraciones posteriores a TNT Sports, O'Neill elogió la aportación de su delantero: «Siempre hay que mantener la fe. [Camilo Duran] está en un gran momento, es un jugador extraordinario. No empezó el partido; por supuesto, también puedes asumir ese riesgo. Hizo lo mismo contra el Besiktas».

Unos hitos europeos poco habituales refuerzan la confianza

El resultado del jueves también dejó otros hitos para el Celtic, que encadenó victorias en una misma campaña europea por primera vez desde que derrotó al Ferencvaros en casa y fuera en la temporada 2021-22. Además, ha conseguido dos victorias europeas a domicilio en un año natural por primera vez desde 2003, después de sumar solo seis entre 2004 y 2025. Por su parte, el Torreense igualó el registro del Belenenses de 1962 al marcar y encajar goles en sus primeros cinco partidos europeos.

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Al valorar la actuación, O'Neill añadió: «Estoy encantado de haber ganado. Como mínimo, nos permite seguir adelante. Desde una situación casi imposible, nos hemos dado alguna esperanza. Aunque tuvimos mucha posesión, creo que podríamos haber acelerado [el juego] un par de veces. Teníamos que aprovechar la oportunidad, porque los tres puntos eran de vital importancia».

La diferencia de goles marca la lucha por la clasificación

Tras encadenar dos victorias europeas, el Celtic ocupa el 25.º puesto en la clasificación de la fase liga y solo la diferencia de goles lo separa de las plazas para la eliminatoria previa a octavos. El Celtic y el Torreense forman parte de un grupo de ocho equipos empatados a seis puntos antes de las últimas jornadas decisivas. Mantener esta nueva solidez a domicilio en los partidos restantes será crucial para que el equipo de O'Neill prolongue su recorrido europeo.