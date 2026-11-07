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Thomas Tuchel se ha mantenido firme en su decisión de dejar fuera a Cole Palmer de su última convocatoria de Inglaterra y ha admitido que ni siquiera consideró necesario ponerse en contacto con el mediapunta del Chelsea antes del anuncio. Pese a que Palmer ha recuperado la forma física y su buen nivel en Stamford Bridge, el técnico alemán señaló su falta de disponibilidad continuada como el principal motivo de esta sonada ausencia.

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La estrella del Chelsea se queda fuera de la última concentración de Inglaterra

Inglaterra se prepara para disputar este mes partidos cruciales contra Croacia y España, pero Palmer es una ausencia destacada en la convocatoria de 25 jugadores. Pese a haber sido declarado apto al cien por cien tras una buena racha de forma con el Chelsea en la temporada 2026-27, el centrocampista quedó completamente fuera de la lista.

Mientras Palmer se quedó en casa, Tuchel convocó por sorpresa a Jobe Bellingham y Josh King. Morgan Gibbs-White también se hizo con un puesto, lo que pone de relieve la feroz competencia por las posiciones de ataque en el equipo actual.

La decisión sorprendió, especialmente porque Tuchel confirmó que había hablado con Dan Burn, Dean Henderson y Jordan Henderson sobre sus respectivas ausencias. Al igual que Palmer, los tres se perdieron la concentración anterior por lesión, pero la figura del Chelsea no recibió ninguna llamada.

«Es un hecho»

En declaraciones a talkSPORT, Tuchel explicó con franqueza por qué no se puso en contacto con Palmer antes de anunciar la convocatoria. El técnico alemán señaló que su política de comunicación se centra estrictamente en los jugadores que han participado recientemente en las concentraciones de la selección.

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«No, [no hablé con Palmer]. Si dejo fuera a jugadores, hablo con los que estuvieron en la última concentración y les explico por qué no están en esta», afirmó Tuchel. «Cole no estuvo en la última concentración y ya hablamos la vez anterior. Como no estuvo en la última concentración, no hay ningún cambio».

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Después, el seleccionador abordó sin rodeos las numerosas ocasiones en las que el jugador de 24 años no ha podido acudir a la selección. Dejó claro que, por ahora, mantiene su confianza en quienes destacaron durante los últimos parones internacionales.

Tuchel añadió: «En general, se pierde demasiadas concentraciones con Inglaterra. Es un hecho. No es culpa suya, pero tampoco es culpa mía ni nuestra. Y no solo se perdió la última concentración, sino una concentración excelente. Se la perdió y la consecuencia es que seguimos con el grupo que estuvo excelente. Esa es la situación».

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Una trayectoria irregular con la selección

La trayectoria de Palmer con Inglaterra se ha estancado de forma drástica. Solo ha disputado tres partidos en los últimos dos años; el más reciente fue la derrota por 1-0 ante Japón en marzo, antes de quedarse fuera por completo de la convocatoria de Tuchel para el Mundial.

Volver a entrar en los planes del seleccionador parece una tarea enorme. Tuchel señaló las excepcionales actuaciones de Jude Bellingham, estrella del Real Madrid, como un gran obstáculo para el atacante del Chelsea.

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«Es muy difícil si el grupo sigue rindiendo así», admitió Tuchel. «Y en su posición está, por supuesto, Jude Bellingham en estos momentos. Jude no está ni cerca de ceder su puesto y se encuentra a un nivel y en un estado de forma de clase mundial, al igual que Harry Kane. Así que será muy, muy difícil».

El camino de regreso a la selección

Palmer debe aprovechar ahora el parón internacional para centrarse en sus compromisos con el Chelsea en Stamford Bridge, consciente de que solo un rendimiento impecable con su club y una condición física constante obligarán al seleccionador a contar con él. Con futbolistas como Eberechi Eze, Gibbs-White y los hermanos Bellingham destacando, la competencia por el puesto de mediapunta es más feroz que nunca.

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Su seleccionador dejó claro cuál es el camino de la estrella del Chelsea para regresar y aseguró que la oportunidad no ha desaparecido para siempre.

Tuchel concluyó: «Pero la puerta siempre está abierta. Necesita rendir con regularidad, necesita estar disponible y entonces tendrá todas las opciones de volver. Mientras tanto, hay jugadores que rinden en las concentraciones y dejan huella. Eso es lo que cuenta».