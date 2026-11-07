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El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, ha dedicado un elogio especial a Noni Madueke tras la trabajada victoria de su equipo por 1-0 ante el Hull City en el Emirates. Arteta destacó la transformación profesional del extremo durante el parón internacional como un factor clave en su reciente racha de actuaciones explosivas.

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Arteta elogia la mentalidad de élite de Madueke

Al reflexionar sobre la reciente progresión del jugador, Arteta dijo: «Es un gran ejemplo para el resto del grupo porque antes del primer parón de selecciones no jugaba. Y, en lugar de irse de vacaciones, se fue a Portugal, buscó a alguien con quien entrenar, mejoró su forma física y enseguida recuperó el ritmo. Ahora se le ve lleno de confianza, intentando cosas, superando rivales e influyendo en los partidos con goles y asistencias. Estamos muy contentos con eso».

La influencia del extremo fue evidente ante el Hull, ya que un remate suyo dio lugar al único gol del partido: Martin Odegaard aprovechó el rechace de una parada de Konstantinos Tzolakis en el minuto 72. Madueke estuvo cerca de ampliar la ventaja en los últimos minutos tras superar a la defensa, pero Tzolakis le arrebató el balón con una entrada que acabó rebotando en Nobel Mendy, del Hull, antes de que Brooke Norton-Cuffy lo despejara de forma espectacular sobre la línea de gol.

La insistencia da sus frutos en el Emirates

El Arsenal tuvo que armarse de paciencia ante un Hull City que resistió durante buena parte de la tarde. Aun así, la victoria amplió su destacada racha en casa a 10 triunfos consecutivos en todas las competiciones, con ocho porterías a cero. Es su racha de victorias más larga en el Emirates desde la que encadenó entre abril y noviembre de 2022, también bajo la dirección de Arteta.

Al hablar con Sky Sports sobre la actuación del equipo, Arteta explicó: «Constancia y seguir insistiendo. Habíamos hablado de que en algún momento lograríamos superar su defensa. Tuvimos algunas ocasiones claras en las que, en mi opinión, deberíamos haber marcado, pero no acertamos entre los tres palos o fallamos en el último pase. Si no aprovechas tantas situaciones, tienes que generar un gran volumen de ocasiones y confiar en que, en algún momento, conseguirás doblegarlos. Así fue como ganamos el partido».

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Confusión por el VAR y la decisión sobre el penalti

Al Arsenal no se le concedió un penalti ante el Hull City después de que una revisión del VAR detectara que Kai Havertz estaba en posición de fuera de juego antes de que Nobel Mendy lo derribara. La afición local había celebrado brevemente que el árbitro Farai Hallam señalara inicialmente el punto de penalti, pero finalmente se concedió una falta a favor del Hull, lo que enfureció a Arteta en la banda durante una tensa primera parte en el Emirates Stadium.

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Arteta expresó su desconcierto por la jugada: «No lo sé, estaba confundido porque, cuando el árbitro fue al monitor, pensé que era porque se trataba de un penalti claro. Pero tomaron otra decisión basándose en el fuera de juego, así que no lo sé. Todavía no tenemos ninguna explicación clara sobre la decisión».

Mantener el impulso en lo más alto

La victoria supone el quinto triunfo consecutivo del Arsenal en liga desde su decepcionante derrota ante el Brighton en septiembre, que sigue siendo su único tropiezo en una campaña nacional por lo demás brillante. El equipo de Arteta intentará prolongar esa dinámica cuando visite al Newcastle el 21 de noviembre, después del próximo parón de selecciones.

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«Es algo que está ocurriendo a menudo. Además, en algunos partidos nos hemos visto perdiendo 1-0 muy pronto y aun así hemos conseguido salir adelante», añadió Arteta al hablar de la capacidad de lucha del equipo. «Conseguir resultados es muy, muy importante y creo que debemos elogiar a nuestros jugadores por cómo afrontan cada partido. Lo hemos hecho realmente bien desde el parón de selecciones hasta ahora».