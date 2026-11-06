La convocatoria de Raphinha para representar a la selección de Brasil durante el parón internacional de noviembre de 2026 desató una ola de indignación en el Barcelona, después de que la selección brasileña decidiera disputar dos partidos amistosos en Singapur, dirigiéndose las críticas hacia el jugador, la federación brasileña e incluso la FIFA.

Durante el programa "Tu Dirás" de la emisora catalana RAC1, presentado por Àlex Blanco, el periodista Joan Poqui analizó la decisión de convocar a Raphinha con Brasil y mostró su firme rechazo al viaje del jugador a Singapur para disputar los dos amistosos, especialmente tras la lesión que sufrió en los pasados parones.

Poqui, en declaraciones recogidas por el diario "Marca", afirmó: "No tiene sentido ir a Singapur a disputar amistosos con Brasil. No tiene sentido que Raphinha se lesionara en los tres últimos parones internacionales y que ahora se repita el asunto. No tiene sentido decir que no importa y que Ancelotti sabe cómo gestionarlo... Nada tiene sentido en todo lo que rodea a este hombre".

Las críticas del periodista no se detuvieron en la convocatoria de Raphinha, sino que reclamó que se le retire el brazalete de capitán del Barcelona, asegurando que su participación con Brasil podría provocar una nueva crisis para el club catalán.

Y dijo: "Yo personalmente le quitaría ahora mismo el brazalete de capitán a Raphinha. Y cuando vuelva lesionado y no pueda jugar... parece como si el Barcelona guardara a los jugadores para que jueguen con sus selecciones".

Y añadió en tono airado: "¡Es un escándalo! ¡Es un atraco! ¡Esto es insoportable! No tiene sentido este parón, ni el anterior, ni que este hombre se vaya ahora con Brasil. Y no tiene sentido que juegue la Liga de Naciones... ¡Es una locura! Por el amor de Dios".

Estas críticas llegan en medio de la delicada situación de Raphinha dentro del Barcelona, especialmente por sus problemas con lesiones durante los anteriores parones internacionales, lo que ha convertido la decisión de su viaje con Brasil a Singapur en objeto de polémica para algunas voces mediáticas cercanas al club.

Raphinha había declarado ayer jueves, con motivo de la renovación de su contrato con el Barcelona: "Ancelotti es consciente, como entrenador, de la necesidad de repartir los minutos de juego y de la lesión, especialmente con la selección de Brasil. Lo hemos hablado, y me estoy recuperando de una lesión, estoy muy bien, pero no estoy al cien por cien de forma. La afición del Barcelona no debe preocuparse, pues siempre doy lo mejor de mí para estar en buen estado físico".