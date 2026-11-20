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Mika Baur, debutante con Alemania, podría estar varios meses de baja tras renunciar por lesión a la convocatoria de la selección sub-21.

«Estará de baja durante bastante tiempo», explicó Martin O'Neill, entrenador de Baur en el Celtic de Glasgow, el club más laureado de Escocia. Antes del partido de liga del sábado (16:00 horas) contra el FC St. Mirren, O'Neill habló de una baja de unas diez semanas.

Baur, hijo del ex campeón del mundo de balonmano Markus Baur, pasó a la historia de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) en octubre al convertirse en el jugador número 1.000 de la selección alemana bajo las órdenes del seleccionador Jürgen Klopp, en el partido de la Liga de Naciones contra Serbia (2-0). El centrocampista tuvo que renunciar a última hora, por una lesión de tobillo, a los recientes amistosos de la sub-21 contra Bélgica y en Croacia.

«Estaba en plena forma. Es un duro revés», dijo O'Neill. «Hay cosas que no podrá hacer durante un tiempo. Tiene el pie en una férula». Baur sufrió la lesión en el último partido de liga antes del parón de selecciones, contra el FC Kilmarnock (1-0), en una jugada que, según relató su entrenador, «en ese momento parecía tan inofensiva».

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Baur ha sido titular en diez de los once partidos de liga disputados esta temporada y ha marcado dos goles. También ha salido de inicio en los cuatro encuentros de la Europa League, en los que el futbolista de 22 años ha anotado otros dos tantos.