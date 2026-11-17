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Mauricio Pochettino aún no se ha sentado oficialmente en el banquillo de Old Trafford, pero ya le llueven consejos sobre cómo enderezar el rumbo del Manchester United. Mikael Silvestre, exdefensa del club, ha señalado a un sorprendente objetivo del Chelsea que podría cambiar su suerte en el mercado de enero.

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Silvestre apuesta por fichar a un joven talento del Chelsea con poco protagonismo

Pochettino, próximo entrenador del Manchester United, afronta el difícil reto de alejar al club del peligro de descenso. De cara al mercado de fichajes de enero, Silvestre, exdefensa del United, ha señalado al adolescente del Chelsea Estevao como un refuerzo inicial ideal.

Pese a llegar procedente del Palmeiras el verano pasado por una cantidad inicial de 29 millones de libras y disputar 46 partidos con el Chelsea, el jugador de 19 años solo ha sido titular una vez en la Premier League esta temporada a las órdenes del nuevo técnico Xabi Alonso. Esa única titularidad llegó el mes pasado ante el United, cuando el internacional brasileño brilló en una victoria por 2-0 que precipitó el despido de Michael Carrick .

Qué dijo Silvestre sobre Estevao

Silvestre, que disputó 361 partidos en Old Trafford, cree que el joven encaja en el perfil que necesita el United. Sin embargo, en declaraciones a Betarades.gr, el francés admitió que el fichaje parece improbable a menos que el Chelsea flexibilice su postura.

«Bueno, Estevao jugó contra el United con el Chelsea y creo que ha demostrado por qué debería jugar más», dijo Silvestre. «Parece que va a luchar por un puesto en el equipo, así que no espero que el United intente ficharlo.

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«Pero es un buen jugador, sin duda. Juega con la selección de Brasil y me gusta su estilo. Si estuviera disponible, sería un buen fichaje para el United».

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La falta de efectivos en defensa sigue siendo un gran problema

Los refuerzos en ataque no son la única prioridad, después de que el United no reforzara sus laterales durante el verano. El internacional inglés Lewis Hall firmó un nuevo contrato en St James' Park y puso fin a los rumores sobre un traspaso, lo que ha dejado al club de Old Trafford con pocas alternativas ante las bajas por lesión.

«Lewis Hall hizo una temporada impresionante con el Newcastle y, sin duda, el club lo tenía en el punto de mira», explicó Silvestre. «El club intentó ficharlo, al igual que a otros laterales, pero no lo consiguió.

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«Ahora tienen que contar con Luke Shaw, Diego Dalot, Noussair Mazraoui y Patrick Dorgu, que también lleva bastante tiempo lesionado. Eso tampoco ha ayudado».

Pochettino afronta una prueba inmediata en Anfield

Antes de llegar a Manchester, Pochettino debe cumplir con sus obligaciones como seleccionador de Estados Unidos en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF contra Haití, que se disputará el miércoles. Después dirigirá por primera vez al United a domicilio ante su acérrimo rival, el Liverpool, el domingo 22 de noviembre.

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Afrontar esa intensa rivalidad con una defensa mermada pondrá a prueba a Pochettino de inmediato, mientras intenta estabilizar al club antes de enero.