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Ismael Saibari injurygetty
Marko Brkic y Filippo Cataldo
Traducido por

«Es tremendo lo que nos está pasando ahora mismo»: el Bayern de Múnich paga caro el 2-2 ante el Borussia Dortmund; Ismael Saibari y Serge Gnabry sufren lesiones más graves

Bundesliga
Bayern Múnich vs Borussia Dortmund
Bayern Múnich
Borussia Dortmund
S. Gnabry
I. Saibari

El FC Bayern de Múnich tuvo que sustituir por lesión a tres jugadores en el empate 2-2 ante el Borussia Dortmund. Ismael Saibari y Serge Gnabry tuvieron que abandonar el campo en la primera parte y, al parecer, ambos sufrieron lesiones de mayor gravedad. Michael Olise parece haber salido algo mejor parado.

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«Ahora mismo, lo que nos está pasando es bastante duro», dijo el director deportivo Max Eberl tras el pitido final. El empate contra el BVB había salido «muy caro».

Numerosas lesiones, a las que se suman la preocupación por Jamal Musiala (epilepsia) y el entrenador Vincent Kompany (irritación de las meninges), y, más recientemente, la repentina muerte del padre de Joshua Kimmich: al Bayern se le están acumulando los golpes. «Ahora mismo tenemos mucho que asimilar. Hoy hemos encajado el gol del empate poco antes del final. El equipo tiene que mostrar mucha capacidad de resistencia. Hasta ahora lo está haciendo de una manera increíble, pero también tendrá que hacerlo en las próximas semanas», dijo Eberl.

Contra el BVB, el primero en caer fue Saibari, que en el minuto 24 tuvo la ocasión de gol más clara del partido hasta ese momento. Tras un magnífico pase en profundidad de Konrad Laimer, el marroquí se plantó solo ante Gregor Kobel, portero del Dortmund, pero se adelantó un poco demasiado el balón, lo que permitió a Kobel salir a tiempo y despejar en primera instancia. En la disputa posterior por el balón, el suizo golpeó con la cabeza la rodilla de Saibari y también le aprisionó el tobillo.

¿Qué lesiones sufrieron Ismael Saibari y Serge Gnabry contra el BVB?

Mientras Kobel logró resolver la jugada, Saibari quedó tendido en el suelo con el rostro desencajado por el dolor y tuvo que recibir atención médica. «Parece algo más grave», temió el experto de Sky Lothar Matthäus. Poco después, el partido terminó para el marroquí. Nathaniel Brown entró en su lugar.

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Saibari salió del vestuario con muletas después del partido. Se sospecha que sufre una «lesión de tobillo más grave», según dijo Aaron Danks, sustituto de Vincent Kompany.

Solo unos minutos después llegó otro contratiempo para el Bayern: Serge Gnabry también notó de repente molestias en el pie izquierdo. En un primer momento no se pudo apreciar cómo se había producido la lesión. Sin embargo, tras recibir atención médica, el atacante también tuvo que ser sustituido en el minuto 31. Josip Stanisic entró en su lugar. El comentarista de Sky Wolf Fuß habló de una «lesión en la parte posterior del muslo derecho» y señaló que le habían transmitido esa información.

El director deportivo Max Eberl dijo tras el pitido final en la zona mixta: «Las dos lesiones parecen de cierta gravedad, aunque ahora mismo no puedo dar un diagnóstico preciso».

Jonas Urbig tampoco salió indemne: en el supuesto gol que adelantaba al BVB, Carney Chukwuemeka golpeó con la rodilla en la cara al portero del Bayern Jonas Urbig. El jugador de 23 años tuvo que recibir atención médica, pero, a diferencia de sus dos compañeros, pudo seguir jugando. No obstante, los rasguños en su rostro seguían siendo visibles después del partido.

El gol de Jobe Bellingham fue anulado por el árbitro Tobias Stieler tras una revisión del VAR por fuera de juego de Chukwuemeka. En la segunda parte, Michael Olise también tuvo que abandonar el campo con molestias. El francés empezó a cojear, se había lesionado sin que mediara contacto con otro jugador y señaló al banquillo del Bayern que necesitaba ser sustituido. Lennart Karl entró en su lugar en el minuto 84. Olise salió del vestuario sin ayudas para caminar, atravesó lentamente la zona mixta e ignoró las preguntas de los periodistas sobre su estado de salud. Sin embargo, según Eberl, el Bayern no espera un diagnóstico grave en su caso.

Preguntado por cómo afrontará el Bayern los desafíos de las próximas semanas ante tantas lesiones, Eberl respondió: «No nos daremos de baja. No nos retiraremos de ninguna competición».

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