"Es terrorismo de mercado": el durísimo comunicado de Gastón Silva contra la dirigencia de Independiente

Tras declararse libre por falta de pago, el uruguayo reveló que la CD del Rojo lo demandó por 8 millones de dólares: "Quieren forzarme a arreglar".

El conflicto entre Gastón Silva e Independiente no para de escalar y ahora sumó un nuevo capítulo con una durísima carta abierta publicada por el defensor, en la que dio a conocer que la dirigencia del club lo demandó por ocho millones de dólares y denunció que se trata de una movida para extorsionarlo y evitar que otros clubes lo contraten.

El caso del uruguayo es el más complicado de todos los que tuvo que afrontar el Rojo desde la suspensión del fútbol argentino. El conjunto de Avellaneda atraviesa una delicadísima situación económica y deportiva y en los últimos meses vio cómo distintos integrantes del plantel presentaban reclamos por falta de pago y otros pedían ser transferidos. Y si bien en la mayoría de las situaciones se llegó a algún tipo de acuerdo, con el defensor no hubo arreglo: el 26 de mayo, diez días después de haber intimado al club para que cancelara una abultada deuda salarial, Silva se declaró en libertad de acción al no recibir respuesta alguna.

COMUNICADO: de la negación de la REALIDAD a la EXTORSION pic.twitter.com/QD61IehSzZ — Gaston Silva (@gastonsilva1994) July 27, 2020

Lo que siguió fue una fuerte campaña de desprestigio al jugador por parte de los dirigentes y su prensa amiga, que nunca había sido refutada por el charrúa. Hasta ahora. Con un duro texto publicado en sus redes sociales bajo el título "Independiente me demanda por U$S 8.000.000: de la negación de la realidad a la extorsión", el futbolista respondió a todas las críticas recibidas durante este tiempo, contó su verdad y apuntó duramente contra la Comisión Directiva que encabeza Hugo Moyano: "Pretenden generar temor en los clubes que puedan estar interesados en contratarme. El terrorismo de mercado. No hay que ser abogado para darse cuenta de que si un club fue intimado al pago de una suma equivalente a casi ocho meses de sueldo y no pagó, poco derecho tiene a reclamar".

En el extenso texto, el uruguayo también denunció que la demanda presentada por el Rojo en su contra es parte de un sistema de presiones: "El club utiliza esta demanda para forzarme a arreglar bajo condiciones abusivas. No tengo nada contra el club, pero esta tampoco es la forma en la cual lo lograrán. Y si eso me impide continuar mi carrera hasta que la FIFA me dé la razón, entonces esperaré. No me parece justo regalar mi trabajo ni el dinero de mi familia, en el marco de una extorsión".

Por otra parte, Silva también afirmó que desde el club le dijeron que no van a pagarle lo que le deben por una cuestión "personal": "Me pareció razonable efectuarle una propuesta al club para colaborar en su situación. Incluso, la propuesta estuvo antes y aun después de que la AFA me diera la libertad de acción. Responden que el tema conmigo es personal, una cuestión de orgullo, que no les importa arreglar porque al juicio lo va a pagar el próximo".

Finalmente, el defensor también aseguró que el problema no es él, sino el accionar de Independiente: "Les aviso que no existe 'el jodido de Silva'. En todo caso debería existir un malón de jodidos: todos los clubes que han reclamado numerosas deudas por transferencias, los empleados administrativos y de UTEDYC y un plantel de jugadores (...) que todos sabemos que tuvieron que intimar para cobrar sus salarios. Si tuviste problemas con uno, quizás el jodido sea ese uno. Pero si tenés problemas con todos, quizás tengas que rever tu manera de conducir. La pandemia afectó a todos los clubes, pero noticia es uno solo".

De esta manera, el conflicto continuará el Zúrich. Y la última palabra la tendrá la FIFA.