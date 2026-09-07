¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Arsenal FC v Como Calcio - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

Traducido por

Es solo el comienzo. Guimaraes: Arteta está muy obsesionado con estas cuestiones

Arsenal vs Chelsea
Arsenal
Chelsea
Premier League
B. Guimaraes
M. Arteta
Inglaterra
Brasil
España

La pasión del entrenador del Arsenal no se detiene

Bruno Guimaraes reveló algo con lo que el técnico del Arsenal, Mikel Arteta, parece estar "muy obsesionado", y que se le hizo evidente "desde la primera conversación" entre ambos tras el fichaje del jugador procedente del Newcastle este verano en una operación valorada en 75 millones de libras esterlinas.

El jugador brasileño dijo, en declaraciones recogidas por el sitio web Metro del diario británico Daily Mail: "Desde la primera vez que hablé con Arteta, está muy obsesionado con mejorar al equipo cada temporada".

Y añadió Guimaraes: "Podemos ver que nuestro equipo juega muy bien. Es solo el comienzo, hay mucho por ofrecer, pero hasta ahora, felicidades a todos".

Guimaraes sufrió un inicio complicado en el Arsenal debido a una lesión, ya que hasta el momento solo ha disputado un partido en la Premier League, y presenció la victoria del equipo sobre el Chelsea por 2-1 desde el banquillo tras sufrir una lesión leve ante el Aston Villa.

A pesar de ello, elogió el nivel del equipo al afirmar: "Estoy muy contento de poder entrenar cinco o seis veces con el equipo. Es fantástico trabajar con un equipo fuerte e impresionante".

Liga de Campeones
SSC Nápoles crest
SSC Nápoles
NAP
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Carabao Cup
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Leeds crest
Leeds
LEE

Y agregó: "Son fuertes físicamente, fuertes en defensa, fuertes en ataque. Parece que esta temporada juegan mejor que la temporada pasada. Creo que ese es el objetivo, mejorar cada año".

Lee también: "El Al Nassr juega en inferioridad con él": las críticas se acumulan sobre Cristiano Ronaldo

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google