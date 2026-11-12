«Es sencillamente repugnante»: Gary Neville arremete contra la directiva del Manchester United por cómo gestionó el despido de Michael Carrick

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Carrick, destituido tras el peor inicio en cuatro décadas

Carrick fue destituido el jueves por la mañana después de que un pésimo comienzo de temporada dejara al Manchester United en el 18.º puesto de la Premier League. El equipo solo ha ganado uno de sus 10 primeros partidos ligueros, su peor inicio de campaña en cuatro décadas.

El copropietario Sir Jim Ratcliffe asistió a una reunión de altos cargos de Ineos en Mónaco, en la que se cree que se habló del futuro de Carrick con el director deportivo Jason Wilcox y el director ejecutivo Omar Berrada. El United llegó a un principio de acuerdo con Pochettino el miércoles, mientras Carrick todavía dirigía el entrenamiento en Carrington.

Neville asegura que el United vio a Carrick «dimitir sobre el césped»

Neville ya había calificado de «una falta de clase» el momento elegido en el pódcast Stick to Football antes del anuncio, y fue más lejos una vez tomada la decisión. En declaraciones a Sky Sports, afirmó: «Creo que, después del partido contra el Bournemouth, dije en aquel momento que el Manchester United prácticamente vio a Michael Carrick dimitir sobre el césped al final del encuentro, con aquella vuelta al campo y aquel gesto de despedida. Creo que esperaba que ocurriera entonces y que ellos no se decidieron».

Continuó: «Evidentemente, pensaron que quizá podrían llegar al parón de selecciones y que los resultados mejorarían, pero han sido dos semanas difíciles. Indecisión, falta de autoridad y, sencillamente, una gestión realmente mala».

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«Sería un despido indirecto»

Neville reservó sus críticas más duras para el hecho de que quienes tomaban las decisiones estuvieran lejos de Manchester mientras se desarrollaba el proceso. «En las últimas 24-48 horas ha sido escandaloso que un directivo y un propietario estuvieran en Mónaco mientras su entrenador, que es una leyenda del club, dirigía el entrenamiento sobre el césped y, al mismo tiempo, se ponían en contacto con la Federación de Fútbol de Estados Unidos para contactar con Mauricio Pochettino», añadió.

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«Es, sencillamente, repugnante. Está muy por debajo de lo que cabría esperar en cualquier otra empresa, en cualquier otro sector. Sería un despido indirecto y te demandarían. La imagen que da estar en Mónaco mientras el equipo, el personal y quienes dirigen el club en el día a día están en Manchester no es buena y deja mal a la dirección. No creo que nadie salga bien parado de esto».

Pochettino cumplirá primero sus compromisos con Estados Unidos

No se espera que Pochettino asuma el mando en Old Trafford hasta la próxima semana.

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Antes dirigirá a Estados Unidos en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF contra Haití, cuyo partido de ida se disputará el sábado en Miami. El encuentro de vuelta en Cincinnati se jugará el próximo martes por la noche y terminará en la madrugada del miércoles, hora del Reino Unido.