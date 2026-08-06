En una paradoja que quizá no sea casualidad, el avance del Barcelona en las negociaciones para incorporar a Rodri, estrella del mediocampo del Manchester City, coincidió con un brusco retroceso en sus esfuerzos por fichar al delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez, lo que abre la puerta a los interrogantes: ¿empujaron las restricciones económicas al club catalán a sacrificar el "sueño de Álvarez" para cerrar el fichaje de Rodri?

Álvarez había encabezado la lista de prioridades del campeón de LaLiga este verano para compensar la esperada salida del polaco Robert Lewandowski. El Barcelona presentó una oferta inicial de 100 millones de euros, pero la directiva del Atlético de Madrid la rechazó rotundamente, reafirmando que se aferra al jugador de 26 años.

De la insistencia a la rendición: el Atlético cierra la puerta

Según reveló el periodista Matteo Moretto a través de la radio "Marca", la directiva del Barcelona considera ya el fichaje de Álvarez prácticamente imposible, y también perdido, después de que todos los intentos por mover la firme postura del Atlético de Madrid fracasaran a lo largo del verano.

El Barcelona no escatimó esfuerzos para convencer al jugador y a su club, ya que el director deportivo Deco viajó a Madrid esta semana para reunirse con Fernando Hidalgo, agente del delantero argentino.

Los informes también apuntan a que Álvarez podría reafirmar su deseo de marcharse en cuanto regrese a los entrenamientos la próxima semana, para presionar a los rojiblancos.

Pero, a pesar de todo, el Atlético no mostró ninguna flexibilidad, lo que llevó al Barcelona a levantar la bandera blanca y considerar el fichaje casi imposible.

¿Obligará la crisis económica al Barcelona a elegir?

La coincidencia entre el estancamiento del fichaje de Álvarez y la aceleración de los pasos para incorporar a Rodri plantea una pregunta fundamental en los pasillos del Camp Nou: ¿se dio cuenta la directiva de la imposibilidad de financiar ambos fichajes a la vez ante las restricciones del fair play financiero?

El fichaje de Rodri por sí solo podría costar a las arcas del club más de 80 millones de euros, además de un salario enorme, lo que podría hacer que combinarlo con el fichaje de Álvarez, que supera los 100 millones de euros, quede fuera de los cálculos realistas del Barcelona este verano.

Y parece que la dirección deportiva encabezada por Deco dio prioridad a reforzar el mediocampo con un jugador del nivel de Rodri, a costa de la posición de delantero centro, especialmente con la existencia de otras opciones menos costosas en el mercado.

Las opciones ofensivas se reducen: el Barcelona busca alternativa

Tras su retirada de la carrera por Álvarez, el Barcelona empezó a explorar alternativas ofensivas, pero las opciones de recambio comenzaron a caer. João Pedro está cerca de renovar su contrato con el Chelsea, Eli Junior Kroupi estará de baja durante meses por lesión, mientras que Vesnik Aslani está a las puertas del Leipzig.

El serbio Dusan Vlahovic, libre tras su salida de la Juventus, sigue siendo uno de los nombres más destacados sobre la mesa, a la espera de una oferta del Barcelona en medio de la competencia del turco Besiktas. También se ofrecieron al club los servicios del nigeriano Victor Osimhen.

La pregunta queda en el aire: ¿fue Rodri la verdadera razón detrás de la renuncia del Barcelona a Álvarez? Los próximos días revelarán si el club catalán ha sacrificado al delantero soñado para asegurarse la "roca" del mediocampo, o si fue únicamente la obstinación del Atlético de Madrid la que frustró el fichaje.