El extremo belga del Manchester City, Jérémy Doku, generó polémica en el Mundial 2026 al pedir permiso para ausentarse de la concentración y estar presente en el nacimiento de su primer hijo. Su decisión fue criticada por algunos medios franceses.

Doku jugó en el 1-1 ante Egipto, pero podría perderse algunos partidos para estar con su pareja en el parto.

Durante un debate en el canal «L'Équipe», la periodista francesa France Pierron criticó la decisión y declaró: «No te puedes perder el Mundial... ¿Y ahora te vas a perder un partido para cortar el cordón umbilical?».

Y añadió: «Tienes la oportunidad de jugar el Mundial, hay cientos de jugadores que desearían estar en tu lugar, pero lo dejas todo para asistir al parto de tu hijo, algo que me parece repugnante, con todo mi respeto, porque el padre no tiene un papel real allí, sino solo uno secundario».

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Sus palabras generaron debate: el exboxeador francés Ibrahim Asloum replicó: «¿Cómo puedes decir que no servimos para nada? ¿Quién apoya psicológicamente a la madre?».

Pierron insistió: «¿No pueden ocuparse la comadrona o la médica? Viajarás diez horas, te agotarás y eso afectará a tu rendimiento en el Mundial».

Aslom insistió: «El niño lo es todo. Puedes ganar o perder el Mundial, pero el torneo se acaba, mientras que la familia permanece».

No era la primera vez que la cadena generaba polémica: en 2019 tuvo que disculparse por burlarse del defensa del París Saint-Germain, Marquinhos, quien se perdió un partido por el nacimiento de su hijo.

Antes del torneo, Doku ya había dejado claro que su prioridad era estar presente en el nacimiento de su primer hijo si las circunstancias lo permitían.

El belga declaró: «Si es posible, estaré presente, pues es mi primer hijo».

Y añadió: «Si me preguntas qué quiero, nadie se perdería el nacimiento de su primer hijo. Pero también soy consciente de que el fútbol implica otras consideraciones».

“Sé que la Federación Belga respalda a sus jugadores y entiende sus circunstancias, así que veremos qué podemos hacer”.

La Federación Belga aún no se ha pronunciado sobre su posible baja ante Irán, aunque el extremo del Manchester City ya prepara un papel más relevante en la selección.

En palabras a «FourFourTwo», añadió: «Tengo muchas ganas de que llegue este torneo. Es mi segunda participación en un Mundial, pero la primera en la que desempeño un papel más importante».

Ahora se espera que marque la diferencia gracias a mi experiencia en el Manchester City.

Y concluyó: «Ha llegado el momento de asumir mayores responsabilidades, sobre todo en los momentos difíciles. Quiero ser el jugador que pida el balón sin miedo, que cree ocasiones y que ayude a la selección a alcanzar sus objetivos».