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Mason Greenwood fue protagonista de una primera parte muy intensa en el estadio Sukru Saracoglu. Al Fenerbahçe no le señalaron un penalti ante el Liverpool después de que Kostas Tsimikas empujara al extremo dentro del área cuando este no tenía el balón. Ally McCoist se mostró convencido de que debió señalarse la pena máxima y, poco después, el propio Greenwood respondió con un lanzamiento de falta que se desvió y dejó a contrapié a un Alisson furioso.

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McCoist, convencido de que debieron señalar un penalti sobre Greenwood

Greenwood recibió un pase que le dejó solo ante la portería a mediados de la primera parte del partido de Champions League entre el Fenerbahce y el Liverpool, pero Tsimikas le desequilibró con un fuerte empujón con las dos manos antes de que pudiera disparar. Las protestas de Greenwood y de la afición local no prosperaron, y el VAR no revisó la jugada.

En declaraciones a TNT Sports, McCoist se mostró convencido de que debieron señalar un penalti a favor del equipo local: «Es penalti. Lo empuja con las dos manos, ni siquiera con una sola. Para mí, eso le impide rematar a puerta. Con las dos manos. Creo que es penalti, de verdad. Es una pena, porque el pase es magnífico y el control, exquisito».

McCoist insiste en que Tsimikas se libró del penalti

Preguntado por si Tsimikas se había librado, McCoist respondió: «Creo que sí, de verdad. Lo empuja con las dos manos cuando está a punto de rematar a puerta. Que no lo parezca no significa que no sea penalti».

La decisión dolió aún más dos minutos después, cuando Trey Nyoni aprovechó un despeje a medias y, con un remate de volea que se desvió en un jugador, batió a Ederson para adelantar al Liverpool. El futbolista de 19 años, que había sido titular por primera vez con el Liverpool tres días antes, se convirtió en el segundo goleador más joven del club en la Champions League, solo por detrás de Trent Alexander-Arnold.

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El libre directo de Greenwood, desviado, enfurece a Alisson

La ventaja del Liverpool duró apenas cuatro minutos. Después de que Dominik Szoboszlai cometiera una falta sobre N'Golo Kante, el libre directo de Greenwood parecía irse fuera hasta que golpeó en Jeremy Jacquet y dejó a Alisson a contrapié. McCoist dijo: «Ha tenido suerte [Greenwood], ¿no? Creo que el portero no estará muy contento con su barrera.

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»¿Hay alguien que le da la espalda al balón? Es la respuesta perfecta. Es Jacquet y está furioso. ¿Le da la espalda? Desde luego. Hay que mirar de frente al balón. El portero está furioso, absolutamente furioso, y con razón. Él [Jacquet] se pone de lado, pese a haber empezado bien la temporada».

¿Qué viene ahora para Greenwood y el Fenerbahce?

El Fenerbahce terminó la primera parte dominando. Greenwood envió ligeramente fuera un disparo con la zurda y después obligó a Alisson a realizar una gran parada.

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El extremo, que llegó procedente del Marsella en verano en una operación de 39 millones de euros (32,5 millones de libras), será clave para las aspiraciones del equipo local de vencer al Liverpool tras el descanso.