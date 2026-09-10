El rápido desmentido de la FIFA sobre el anuncio de Marruecos acerca de albergar la final del Mundial 2030 no pasó desapercibido. Desde el corazón de España, Javier Tebas, presidente de la Liga española, salió a poner en el banquillo de los acusados al organismo internacional con una publicación incendiaria en las redes sociales.

Tebas —enemigo acérrimo de Infantino— no atacó a Marruecos, sino que arremetió contra la política de los desmentidos, que se ha convertido en una marca registrada de la Federación Internacional de Fútbol bajo el mando del dirigente suizo.

«No es un periodista: ¡es Lekjaa!»

Tebas escribió con ironía: «¡Un nuevo desmentido de la FIFA! No es nada nuevo, el desmentido se ha convertido en una política casi oficial de este organismo, y ahora califica de mentira y engaño que la final del Mundial 2030 se celebre en Marruecos».

Después asestó el golpe más fuerte al cuestionar la fuente de la noticia: «El problema radica en la identidad de quien lo dijo. No es un periodista, ni un simple rumor en las redes sociales; es Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí de Fútbol y miembro del propio Consejo de la FIFA, además de ministro delegado del gobierno marroquí responsable del presupuesto».

Y añadió: «Lekjaa afirma que el partido final se disputará en Casablanca, y la FIFA lo desmiente. Entonces, ¿quién miente? ¿El presidente de la federación organizadora, miembro del Consejo de la FIFA y ministro del gobierno marroquí? ¿O creemos, una vez más, el desmentido oficial de Infantino?».

El escándalo Palougun vuelve a primera plana

Tebas no se conformó con sembrar dudas, sino que recordó a todos un episodio célebre que, según él, demuestra las mentiras de la FIFA.

Dijo: «Conocemos bien este método. Durante el Mundial de Clubes, Trump llamó a Infantino por la tarjeta roja mostrada a Palougun. La FIFA nos aseguró que la llamada no tenía relación con nada. Luego, por pura casualidad, se anuló la sanción y se permitió jugar al futbolista, pero eso tampoco tenía nada que ver con el asunto. Y ahora, otro desmentido».

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El presidente de la Liga cerró sus declaraciones con un demoledor golpe irónico, en el que propuso a la FIFA una solución práctica: «Quizás la FIFA pronto se vea obligada a crear una nueva sección en su página web titulada: Desmentidos vigentes, con la fecha de publicación y, lo más importante, la fecha de caducidad, porque cuando los desmentidos se convierten en costumbre en una institución, se llega a un punto en el que el problema ya no es lo que se desmiente, sino quién se lo cree».