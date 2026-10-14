¿Es la polémica de LaLiga el motivo? La UEFA excluye a los árbitros españoles de 54 partidos

Ningún árbitro español ha sido designado para dirigir un partido como árbitro principal en las tres competiciones europeas de esta semana: la Liga de Campeones, la Europa League y la Conference League.

Esta jornada consta de 54 partidos. La presencia española se limita esta semana a la tecnología de video, donde César Soto Grado asumirá la labor de árbitro de video en el partido entre el Feyenoord y el Como, con la asistencia de Carlos del Cerro Grande, mientras que el encuentro será dirigido por el árbitro lituano Donatas Rumsas, según el diario español "Okdiario".

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España cuenta con 3 árbitros en la categoría de élite de la UEFA, habilitados para dirigir partidos de la Liga de Campeones: Jesús Gil Manzano, José María Sánchez Martínez y Alejandro Hernández Hernández. Ninguno de ellos ha sido designado para los 18 partidos del torneo de esta semana.

También quedó fuera Javier Alberola Rojas, clasificado en la primera categoría de la UEFA, la que le permite dirigir partidos de la Europa League y la Conference League.

"Okdiario" vinculó estas ausencias con el "descenso del nivel arbitral en España", y consideró que la polémica surgida recientemente en LaLiga, incluido lo ocurrido en el derbi de Madrid y la expulsión de Vinicius Junior ante el Villarreal, condujo a esta decisión. Sin embargo, la UEFA no ha emitido ningún comunicado al respecto.

No es la primera vez que los árbitros españoles no dirigen partidos europeos. En enero de 2026, ningún árbitro español fue designado en la penúltima jornada de la fase de liga, ni en la Liga de Campeones ni en la Europa League.

Después, la UEFA volvió a designar a Gil Manzano, Sánchez Martínez y Hernández Hernández para dirigir 3 partidos en la última jornada: Eintracht Frankfurt-Tottenham, Mónaco-Juventus y Manchester City-Galatasaray, según la página oficial de la Federación Española.



