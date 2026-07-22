Según «Sport Bild», Kylian Mbappé, compañero de Olise en la selección francesa, promovió su fichaje por el Real Madrid durante el último Mundial.

Según el artículo, Mbappé mantuvo un estrecho contacto con el delantero del Bayern para convencerlo de fichar por el Madrid. La estrella del Real Madrid le habría asegurado que lo necesitan y le mostró lo bien que encajarían juntos.

Además, el jugador de 27 años le habría vendido a su compañero de selección la vida en la capital española y se habría deshecho en elogios sobre la ciudad y las condiciones de vida. Según la información de *Sport-Bild*, Mbappé «cortejó» literalmente a Olise durante las aproximadamente cinco semanas que duró el Mundial.

Además, habría contactado con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, para confirmar «señales positivas» del jugador. La Liga de Campeones es clave en los planes del bávaro.

Tras la decepción en semifinales del Mundial contra España, Olise quiere ganar un gran título cuanto antes. Sin embargo, al jugador de 24 años le surgen dudas sobre si podrá lograrlo con el Bayern, con el que cayó en cuartos de final en 2025 y en semifinales en 2026 de la máxima competición europea. Considera que sus opciones de triunfar serían mayores con los blancos.

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El futuro de Michael Olise en el Bayern sigue en el aire.

Sin embargo, el Bayern quiere retenerlo y ya prepara una renovación que elevaría su salario de 14 a 25 millones de euros anuales.

Además, sigue vigente el pacto entre Herbert Hainer y Pérez de no fichar a jugadores de la otra parte sin previo aviso, y el Madrid aún no ha comunicado tal intención al Bayern.

En los últimos meses, el director deportivo Max Eberl, Hainer y el presidente Uli Hoeneß han repetido que Olise no está en venta. Se asegura que ni una oferta superior a 200 millones de euros haría dudar en la Säbener Straße, ya que el contrato del francés no incluye cláusula de rescisión.

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¿Quiere Michael Olise abandonar el FC Bayern este verano?

Por ello, Mundo Deportivo y, más tarde, The Athletic aseguraron que el Real Madrid considera «prácticamente imposible» ficharlo. Antes, el diario francés L’Équipe —usualmente bien informado— había publicado que Olise confesó a sus compañeros, durante el Mundial, su deseo de fichar por el Real Madrid.

Poco después, Sky desmintió la noticia y aclaró que el zurdo no planea marcharse del campeón alemán, extremo confirmado por su agente al club: «No os preocupéis, nos quedamos».

Su valor deportivo para el Bayern, sin embargo, es incuestionable: en sus dos primeras temporadas sumó 96 participaciones en goles en 107 partidos y, en el Mundial, dio siete asistencias, récord absoluto. Nunca antes un jugador había dado más asistencias en un Mundial; hasta ahora, el récord lo ostentaba la leyenda brasileña Pelé, con seis asistencias en la fase final de 1970.