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Tijjani Reijnders firmó un brillante triplete en la goleada de Países Bajos a Grecia por 7-0, con la que igualó la mayor victoria de la historia de la Liga de Naciones. El contundente triunfo mantiene su condición de invicta bajo las órdenes del nuevo seleccionador Xavi y le permite seguir al frente de su grupo.

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Países Bajos iguala un récord histórico de la Nations League

Países Bajos dio un golpe sobre la mesa el viernes al golear 7-0 a Grecia en Ámsterdam. La contundente victoria iguala la mayor diferencia de goles registrada en los ocho años de historia de la Nations League.

Crysencio Summerville abrió el marcador en el minuto seis y, a partir de ahí, los locales desataron un vendaval ofensivo. Jurrien Timber marcó dos goles y Donyell Malen anotó el séptimo para completar la goleada.

El resultado mantiene invicto a Países Bajos bajo las órdenes de su nuevo seleccionador, Xavi. Se une a Inglaterra, Alemania y Finlandia como las únicas selecciones que han ganado un partido de la competición por siete goles de diferencia.

Reijnders disfruta de su increíble triplete con la selección

Reijnders fue el protagonista indiscutible: desarboló la defensa griega y marcó tres goles en un tramo demoledor de 21 minutos. El centrocampista del Al Qadsiah celebró su triplete con una gran sonrisa y mostrando tres dedos a la afición local.

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Era su segundo triplete en dos semanas, después de haber marcado también tres goles con su club de la Liga Profesional Saudí a finales del mes pasado. El exjugador del Manchester City estaba encantado de trasladar al escenario internacional el buen momento que atraviesa con su club.

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«Es increíble, sobre todo marcar un triplete con la selección», declaró Reijnders a UEFA. «Así que estoy muy contento. Para esto hemos estado entrenando y hoy nos ha salido muy bien».

Xavi y De Jong elogian el brillante juego de Países Bajos

Los locales ya ganaban 5-0 al descanso tras una serie de jugadas colectivas de gran calidad. El capitán de Países Bajos, Frenkie de Jong, destacó la eficacia del equipo en ataque.

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«Desde luego que lo disfruté. Espero que todos lo hicieran, incluida la gente que estaba en casa», señaló De Jong. «Creo que fuimos muy eficaces. Llegábamos una y otra vez a buenas posiciones para generar ocasiones y marcar goles».

Xavi también se mostró encantado, pero pidió a su plantilla que mantuviera la concentración: «La primera parte fue increíble, así que tengo que felicitar a los jugadores. Pero es solo un partido. Tenemos que seguir así».

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Grecia sufre un duro golpe mientras se intensifica la lucha por la clasificación

La abultada derrota supuso un enorme revés para una Grecia que hasta entonces seguía invicta en la competición. Era la primera vez que encajaba siete goles desde un partido de clasificación para el Mundial contra Dinamarca en mayo de 1989.

Los dos primeros del grupo A2 avanzarán a cuartos de final. Países Bajos lidera actualmente el grupo, con tres puntos de ventaja sobre Grecia y la Alemania de Jurgen Klopp antes de los decisivos encuentros del lunes en Berlín.