A menos de una semana de la cita con el esperado Clásico, la temperatura del duelo más grande del fútbol español ha comenzado a subir al máximo, con unas declaraciones incendiarias que han puesto al Real Madrid en el banquillo de los acusados y que cuestionan de forma directa su capacidad para hacer frente al Barcelona.

Los eternos rivales llegan a la semana del Clásico con ánimos completamente distintos, pese a estar igualados en todo sobre el papel. Tras la victoria aplastante del Barcelona ante el Real Betis por 5-2 y la goleada del Real Madrid al Sevilla por cuatro goles a uno, ambos equipos ocupan la cima de la clasificación con seis puntos de ventaja sobre su perseguidor más cercano, pero el rendimiento sobre el césped cuenta otra historia.

Mientras los hombres del entrenador alemán Hansi Flick ofrecen un fútbol colectivo y vistoso y dominan los partidos con absoluta facilidad, el Real Madrid dirigido por José Mourinho no deja la misma impresión convincente, a pesar de sus grandes resultados, ya que el equipo sigue dependiendo de forma evidente de las soluciones individuales.

Este contraste fue el eje del acalorado debate en el conocido programa "Golazo" de la cadena "CBS Sports", donde el exdelantero inglés Troy Deeney lanzó una sorpresa de alto calibre con unas declaraciones muy duras que recogió el diario español "AS".

Deeney dijo con un tono contundente que no admite interpretaciones: "Es imposible que ganen al Barcelona. Son un equipo lleno de individualidades contra el mejor equipo".

El exjugador del Watford no se quedó ahí con su ataque, sino que fue más lejos y pronosticó un escenario caótico en el Clásico: "Conociendo a Mourinho y su manera de gestionar este tipo de grandes partidos, puede que haya una tarjeta roja".

Pese a su mordaz crítica al sistema del Real Madrid, Deeney quiso destacar un punto luminoso en el conjunto blanco y elogió el asombroso rendimiento de la estrella emergente Yan Diomande, que ha presentado sus credenciales con fuerza en los últimos partidos.

Deeney señaló que el brillo de Diomande pondrá a Mourinho en un auténtico aprieto cuando Vinicius Junior regrese de su sanción, y dijo: "Mourinho tendrá que pensar muy bien cómo tratar a Vinicius cuando termine su sanción, después del gran rendimiento que ha ofrecido Diomande".

Y cerró sus declaraciones afirmando: "Eso lo colocará en una situación muy difícil, porque que Vinicius no juegue y se quede en el banquillo representa un gran problema dentro del vestuario".



