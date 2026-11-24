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Paulo Fonseca, entrenador del Sporting, afirma que es «imposible hacer un análisis» del Manchester United de Mauricio Pochettino antes del duelo de Champions League del miércoles en Lisboa. Tras la expulsión de Leny Yoro a los ocho minutos en Anfield, Fonseca ha recurrido a imágenes de la etapa de Pochettino al frente de Estados Unidos y se niega a calificar de «frágil» al United.

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Fonseca, sin pistas sobre el United de Pochettino

Fonseca ha admitido que dispone de pocas referencias para preparar el partido contra el United, ya que Pochettino solo ha dirigido un encuentro. Aquel partido, una derrota por 4-0 ante el Liverpool, quedó condicionado por la temprana expulsión de Yoro, anulada posteriormente tras un recurso.

«Ocho minutos, tarjeta roja. Es imposible hacer un análisis», dijo Fonseca, según informó BBC Sport. «Intenté ver a Pochettino con Estados Unidos y qué soluciones utilizaba. Hay algo de información, pero es muy difícil hacer una predicción».

Fonseca se niega a calificar de «frágil» al United

Pese a que el United ocupa el 19.º puesto de la Premier League, Fonseca rechazó que sea vulnerable. «No comparto ese razonamiento», dijo. «El Manchester es un gran equipo. No creo mucho que los grandes equipos sean frágiles».

Recordó el último partido del United en la Champions League, en el que remontó un 2-0 para vencer a la Roma por 3-2. «Además, cuando tienen un entrenador nuevo, con jugadores de talla mundial, es extremadamente difícil prever si tendrán un buen día o un mal día», añadió.

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La mala racha del United en la liga

El United no gana en la Premier League desde agosto y ha encajado 19 goles en sus últimos seis partidos. Pochettino afronta así una tarea enorme tras sustituir a Michael Carrick durante el parón internacional.

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Fonseca, nombrado el 4 de noviembre después de que el Sporting pagara para liberarlo de su contrato con el Lyon, también acaba de llegar al cargo y ha tenido poco tiempo para implantar sus ideas en el equipo. El defensa Eduardo Quaresma ya ha advertido a sus compañeros de que no deben subestimar al United .

El duelo de Lisboa espera

El Sporting recibe al United el miércoles por la noche en el estadio Jose Alvalade, con Yoro habilitado para jugar.

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Pochettino necesita un buen resultado para aliviar la presión tras un comienzo caótico de su etapa al frente del equipo.