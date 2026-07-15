Es hora de hacer caso omiso del ruido... Un mensaje de una víctima de Maradona a Inglaterra

Peter Shilton, leyenda de la portería inglesa, recordó la derrota ante Argentina en el Mundial 1986 y envió un mensaje de ánimo a los «Tres Leones» antes de la semifinal de este miércoles en el Mundial 2026.

El exportero, de 76 años, sigue siendo un símbolo de aquel duelo tras encajar los dos famosos goles de Diego Armando Maradona, la «mano de Dios» y el «gol del siglo», en los cuartos de final del Mundial de México, recuerdos que, según ha reconocido, aún le duelen.

A través de su cuenta en la plataforma «X», Shelton animó a los jugadores de Inglaterra a centrarse en el partido y escribió: «Es hora de ignorar todo el ruido. ¡Inglaterra, es hora de concentrarse! Mañana podéis ganar a Argentina… Nos lo merecemos».

Con «ruido» alude al ambiente tenso previo al duelo, marcado por la historia entre ambas selecciones y los comentarios sobre la guerra de las Malvinas (Falkland), aunque el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, y sus jugadores hayan insistido en que el encuentro debe mantenerse en el ámbito deportivo.

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Insistió en que la política debe quedar fuera del fútbol y afirmó: «Siempre he creído que el campo y este torneo unen al mundo. Las guerras o la política nunca deberían entrar en el deporte rey. Mantenedlas fuera del campo y fuera del fútbol».

Es el futbolista con más partidos (125) de la historia de Inglaterra y el que más encuentros (10) terminó sin recibir gol en un Mundial, récord que comparte con Fabien Barthez.

Recientemente felicitó a Jordan Pickford por superar su marca de partidos en Copas del Mundo, aunque él sigue siendo el inglés con más encuentros internacionales.

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