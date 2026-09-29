Aleksander Ceferin, presidente de la Unión Europea de Fútbol Asociación (UEFA), lanzó un duro ataque contra Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), durante su asistencia a la asamblea general de la Asociación de Clubes Europeos.

Ceferin quiere aprovechar el actual retroceso de Infantino para forzar al suizo a dimitir de su cargo, especialmente tras la crisis por la puesta a la venta de participaciones de los derechos comerciales del Mundial, antes de que el presidente de la FIFA diera marcha atrás en su propuesta bajo fuertes presiones.

Ceferin dijo en su discurso: "Hace casi 200 años, Hans Christian Andersen escribió el cuento 'El traje nuevo del emperador'. Todos conocemos esta historia. Un emperador convencido de que viste ropas lujosas, ropas de las que le dijeron que solo los tontos o los indignos no podían ver. Su séquito finge creer todo esto hasta que un niño dice en voz alta lo que todos ven: el emperador está desnudo".

Y añadió, según recogió la cadena "Foot Mercato": "Quizá la moraleja de esta historia sea que las palabras dulces no pueden cambiar las verdades incómodas. Y el mundo del fútbol ha escuchado recientemente algunas palabras muy dulces. 'Desarrollo', 'democracia', 'consulta': palabras que en realidad se usan para describir lo contrario".

Y prosiguió: "Vender una parte del futuro del fútbol no se convierte en 'desarrollo' por el simple hecho de llamarlo 'desarrollo'. Imponer un hecho consumado a las federaciones nacionales no se considera 'democracia', aunque se le llame así. Por muy grande que sea la cantidad pagada. Y el secretismo no se convierte en 'consulta' por el simple hecho de llamarlo así. ¿Cuántas veces se repetirá esto en vuestros clubes antes de que el mundo diga 'basta'? Bien, amigos míos, creo que ha llegado el momento de decir 'basta'".



