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Harry Kane habría firmado el contrato mejor remunerado de la historia del Bayern de Múnich y sería ahora el futbolista mejor pagado de Europa. Pero ¿cuánto cobrará realmente a partir de ahora? Cómo se elaboran las estimaciones sobre los desorbitados salarios de los futbolistas profesionales.

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Harry Kane se habría convertido, tras renovar su contrato con el Bayern de Múnich hasta 2029, en el jugador mejor pagado de Europa por salario base. El fichaje más caro de la historia del Bayern de Múnich (95 millones de euros pagados al Tottenham Hotspur en 2023) también habría firmado el mayor contrato de la historia del club.

Así lo informa David Ornstein, periodista de The Athletic conocido por sus excelentes contactos y por no practicar el sensacionalismo. El también muy fiable kicker habla de un «salario anual exorbitantemente alto» que Kane cobraría a partir de ahora en el club más laureado de Alemania.

En una rueda de prensa con motivo de la firma del contrato de Kane, el director general del Bayern de Múnich, Jan-Christian Dreesen, afirmó que el club había tenido que hacer un «esfuerzo» económico para lograr la renovación, aunque sin tener que «llegar hasta el límite». «Por supuesto, es un gran contrato para un gran jugador. Es adecuado», dijo Dreesen. Kane «ha demostrado en los últimos tres años que ha valido cada céntimo, y así lo vemos también de cara al futuro».

¿Quién ha sido hasta ahora el jugador mejor pagado de Europa?

Pero ¿a cuánto asciende realmente el salario anual de Kane? ¿Cuánto dinero le pagaría el Bayern de Múnich al ganador del Balón de Oro de 33 años? ¿Son unos «30 millones de euros», como especula kicker? ¿O incluso algo más? El Bayern de Múnich, como casi todos los clubes de fútbol, no publica los salarios que paga a sus jugadores. Sin embargo, es posible hacer una aproximación.

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Hasta ahora, el jugador mejor pagado de Europa era el exfutbolista del Dortmund Erling Haaland. Según Capology, el delantero del Manchester City percibiría, desde su megarrenovación de 2025 por otros nueve años (!) hasta 2034, un salario base semanal de 525.000 libras, o 621.000 euros. Al año, serían 27,3 millones de libras, o 32,2 millones de euros.

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¿Cuánto cobraría Erling Haaland en el Manchester City?

Capology es una base de datos en línea que recoge los salarios de futbolistas de todo el mundo basándose, según explica, en informaciones de los medios, datos de personas con información de primera mano y comunicados oficiales. Es el portal de comparación de salarios de futbolistas más completo del mundo, aunque, por supuesto, sus cifras no tienen por qué coincidir con las reales. Capology señala además que, según sus muestras de clientes, sus estimaciones salariales suelen situarse dentro de un margen del 15 % respecto a la cifra real.

También resulta interesante consultar a los medios ingleses relevantes, que ofrecen resultados similares. The Sun, a menudo bien informado, aunque también propenso al sensacionalismo, cifró igualmente el salario base semanal de Haaland, sin primas, en 525.000 libras. Los periódicos The Guardian y The Times, fiables y normalmente también bien informados, fueron algo más prudentes y hablaron de un salario base bruto semanal de unas 500.000 libras. Si tomamos como referencia la estimación más prudente, ¡Haaland percibiría un salario base anual de 26 millones de libras, o 31,17 millones de euros!

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Hay otro indicio que apunta a esa cifra: según la Sunday Times Tax List, que recoge cada año los impuestos pagados por personalidades conocidas, Haaland estuvo el año pasado entre los mayores contribuyentes de Inglaterra, con un pago total de 17 millones de libras (20,38 millones de euros). Además del impuesto sobre la renta, la lista tiene en cuenta los impuestos sobre dividendos y ganancias de capital, así como el impuesto de sociedades.

Las cifras de la Tax List de Sunday Times también son estimaciones. No obstante, la lista, elaborada desde hace años por el periodista inglés Robert Watts, goza de un prestigio comparable al de la lista Forbes de las personas más ricas del mundo y es recogida habitualmente por prácticamente todos los medios informativos de Inglaterra. Watts también toma como referencia para Haaland un salario base anual de 26 millones de libras (es decir, 31,17 millones de euros).

Getty Images

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Harry Kane ni siquiera era hasta ahora el mejor pagado del Bayern

Entonces, ¿percibe Kane ahora un salario garantizado de más de 31 millones de euros en el Bayern de Múnich?

Cuesta imaginarlo, aunque solo sea porque la cifra parece desorbitada. Y eso que incluso esa cantidad parece insignificante comparada con lo que cobraría el jugador mejor pagado del mundo: Cristiano Ronaldo percibiría un salario base de 208 millones de euros en el Al-Nassr. Pero los petrodólares saudíes juegan en otra liga.

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Volvamos a Kane: el experto en fichajes de Sky, Florian Plettenberg, es algo más prudente y habla de «al menos 25 millones de euros» a partir de ahora.

No sería mucho más de lo que Kane cobra actualmente: hasta ahora siempre se había hablado de un salario base de 25 millones de euros.

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Sin embargo, hay un dato que sí apunta a una subida salarial, y considerable: ¡Kane ni siquiera era el jugador que más cobraba en total en el Bayern! Ese puesto lo habría ocupado Jamal Musiala, al menos si se incluyen las primas, tras renovar su contrato en febrero de 2025. Desde entonces, Musiala percibiría un salario base anual de 22,5 millones de euros (es decir, menos de lo que cobraba Kane hasta ahora). No obstante, contando las primas, Musiala habría alcanzado recientemente los 35,2 millones de euros.

Según Capology, en Europa solo Kylian Mbappé (Real Madrid), Haaland y Vinícius Júnior (Real Madrid) habrían cobrado más que Musiala. En el mundo, Musiala ocupaba hasta ahora el séptimo puesto. ¿Y Kane? Según Capology, habría cobrado 31,2 millones de euros, lo que lo situaría como el duodécimo jugador mejor pagado del mundo.

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Una cosa está clara: si hay un jugador que merece ser el mejor pagado del Bayern de Múnich, ese es el ganador del Balón de Oro Harry Kane.

Si Harry Kane cobra tanto, ¿cuánto podrá pedir Michael Olise al Bayern?

Pero otra cosa también está clara: el Bayern de Múnich parece seguir inmerso en una enorme espiral salarial. De hecho, el club más laureado de Alemania lleva años queriendo reducir con urgencia sus gastos salariales. El director deportivo Max Eberl recibió críticas del consejo de supervisión por este asunto en el pasado, y su renovación de contrato estuvo mucho tiempo en el aire, también por su supuesta (o presunta) falta de habilidad negociadora.

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Como decíamos, sin duda hay argumentos para ajustar el salario de un futbolista de talla mundial como Kane. En la rueda de prensa, Dreesen también habló de un aumento de la atención hacia el Bayern «de una magnitud increíble» en torno a la conquista del Balón de Oro por parte de Kane. Esto también ayuda en las negociaciones con patrocinadores y posibles socios.

Sin embargo, Kane tiene 33 años y el Bayern ya ha accedido a su deseo de ampliar el contrato por más de un año; normalmente, los jugadores mayores de 30 años solo reciben renovaciones anuales. Y, por regla general, los futbolistas de más edad, al igual que los muy jóvenes, reciben contratos más ligados al rendimiento, con primas más altas que no son inalcanzables.

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Y si Kane va a cobrar realmente más de 31 millones de euros, ¿cuánto podrá pedir Michael Olise en las conversaciones para renovar su contrato que se avecinan? Sobre todo teniendo en cuenta que Olise, de un nivel deportivo comparable al de Kane y seguido de cerca por todos los grandes clubes, percibiría actualmente un salario base relativamente modesto de 13,5 millones de euros, según Capology. Así pues, pronto podría llegar otro contrato de récord.

Los 10 jugadores mejor pagados de Europa según Capology

Puesto Nombre Club Salario base anual 1. Erling Haaland Manchester City 32,27 millones de € 2. Kylian Mbappé Real Madrid 31,25 millones de € 2. Vinícius Júnior Real Madrid 31,25 millones de € 4. Rodri FC Barcelona 27,08 millones de € 5. Harry Kane Bayern de Múnich 25,00 millones de € (antes de la renovación) 6. Lamine Yamal FC Barcelona 22,92 millones de € 7. Jamal Musiala Bayern de Múnich 22,83 millones de € 8. Virgil van Dijk Liverpool FC 21,51 millones de € 8. Enzo Fernández Manchester City 21,51 millones de € 10. Jude Bellingham Real Madrid 20,83 millones de €

Fuente: Capology