Renovación del centro del campo en Old Trafford
El Manchester United renovó su centro del campo antes de la temporada actual. Incorporó a Santos, Youri Tielemans y Carlos Baleba para jugar junto a Kobbie Mainoo y el capitán Bruno Fernandes.
Santos logró hacerse un hueco en el primer equipo del Chelsea durante la temporada 2025-26 tras sus exitosas cesiones al Estrasburgo. El jugador de 22 años participó en una caótica derrota por 2-1 ante el Manchester United, un partido muy condicionado por la expulsión de Robert Sanchez en el minuto cinco. Fue en aquel encuentro cuando se fijó en quien ahora es su capitán.
Elogios para un capitán «extraordinario»
Al recordar aquel intenso encuentro, Santos admitió que Fernandes destacó por encima del resto. El brasileño expresó su ilusión por compartir vestuario con el creador de juego portugués.
«Recuerdo cuando jugué contra el United, en casa, de hecho», declaró a ESPN. «Fue un partido muy difícil, con tarjetas rojas, muy disputado, pero no puedo nombrar a nadie [que me impresionara] aparte de Bruno.
«Como aficionado al fútbol, siempre le he visto jugar, y estar a su lado es especial, poder aprender de él y disfrutarlo. Es un jugador extraordinario. Tengo que decir que es él».
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Santos llegó a Manchester con la misión de sustituir a su compatriota Casemiro, que se marchó al Inter Miami durante el verano después de marcar nueve goles y dar dos asistencias a las órdenes de Michael Carrick la temporada pasada. El joven reconoce el peso de esas expectativas y acepta el reto.
«No llevo mucho tiempo aquí, pero sé lo importante que es, tanto en Brasil como en el Manchester United, y por supuesto que eso supone una responsabilidad enorme», afirmó. «Pero, como jugador, me gusta asumir responsabilidades, especialmente porque estoy en uno de los clubes más grandes del mundo, si no el más grande. Intento hacerlo lo mejor que puedo. Siempre trabajo para dar lo mejor de mí».
El traspaso por 48 millones de libras se concretó rápidamente y pilló al centrocampista completamente por sorpresa mientras atendía un asunto familiar.
«Todo sucedió muy rápido. Recuerdo que estaba llevando a mis hijos al pediatra y mi agente me dijo que el United quería organizar una reunión conmigo y me preguntó a qué hora me vendría bien», añadió. «Le dije: “Ahora mismo”. Paré el coche, los dejé con mi mujer en la consulta del pediatra, fui al aparcamiento, llamé al presidente y al entrenador, y recuerdo que tuve aquella reunión.
«Unos dos días después tenía que incorporarme al Chelsea. En pleno vuelo, mi agente me llamó y me dijo: “Andrey, todo ha cambiado, ya no hace falta. Prepara tus cosas para incorporarte al Manchester”. Fue todo muy frenético, pero gracias a Dios salió bien y estoy contento de estar aquí».
Regreso a Stamford Bridge
Santos no tendrá que esperar mucho para reencontrarse con su antiguo club. El United viaja a Londres para enfrentarse al Chelsea este sábado. El centrocampista intentará demostrar su valía ante un Chelsea que ahora está a las órdenes de Xabi Alonso.